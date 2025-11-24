Tenía 81 años: dolor por la muerte de un histórico actor.

El cine internacional está de luto por la muerte de un legendario actor a los 81 años. No se conoció la causa de su fallecimiento.

Se trata del actor alemán Udo Kier, ícono de culto y estrella de Hollywood, quien murió el domingo a sus 81 años. La noticia fue confirmada a Variety por su pareja, Delbert McBride. Kier dejó una huella imborrable con más de 200 películas, transitando desde el cine arte de Andy Warhol hasta éxitos masivos como Blade y Armageddon.

Antes de Hollywood, Kier ya era una leyenda del cine europeo. Sus colaboraciones con Andy Warhol lo lanzaron a la fama en los años 70, protagonizando versiones subversivas de los clásicos monstruos en Flesh for Frankenstein y Blood for Dracula.

El actor Udo Kier murió a sus 81 años.

Su historia y su llegada a Estados Unidos

Nacido en Colonia, Alemania, bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Kier tuvo una vida de película. "Me gustaba la atención, así que me convertí en actor", confesó en una entrevista reciente.

Gus Van Sant fue quien le abrió las puertas de Estados Unidos con My Own Private Idaho (1991), junto a River Phoenix y Keanu Reeves. Hasta el final se mantuvo activo: recientemente participó en The Secret Agent, filme premiado en Cannes 2025. Kier falleció en su hogar, rodeado de arte, dejando un legado inigualable de más de cinco décadas.