Tenía 92 años: dolor por la muerte de una leyenda del cine.

El cine mundial está de luto después de que un legendario actor con fama a nivel global muriera la semana pasada a sus 92 años. Su prolífica carrera.

Se trata del actor japonés Tatsuya Nakadai, rostro icónico de las películas de Akira Kurosawa y Masaki Kobayashi. Según informó la cadena pública NHK, el fallecimiento ocurrió el pasado martes 11 de noviembre. Nakadai fue el protagonista de clásicos como Ran, Kagemusha y Harakiri.

Nacido en Tokio en 1932, Tatsuya Nakadai fue una figura clave para que el cine japonés alcanzara la esfera internacional. Aunque su debut fue un pequeño papel sin diálogo en la obra maestra de Akira Kurosawa, Los siete samuráis (1954), su colaboración con el legendario director definiría su carrera.

Fueron sus papeles protagónicos en Kagemusha, la sombra del guerrero (1980) y, especialmente, Ran (1985) los que lo catapultaron a la fama mundial. En Ran, el filme que le dio mayor popularidad, Nakadai interpretó a un anciano señor de la guerra en el Japón medieval que cede su imperio a sus tres hijos, desatando una tragedia de poder y traición.

La muerte de Tatsuya Nakadai conmocionó al mundo del cine.

Una vida dedicada a la actuación

A lo largo de su carrera, Tatsuya Nakadai participó en más de cien películas y cerca de 200 producciones en total, sumando teatro y televisión. En 1957 se casó con la actriz Yasuko Miyazaki, con quien fundó la escuela de actores Mumeijuku. Reconocido en su país, fue declarado Persona de Mérito Cultural en 2007 y recibió la Orden de la Cultura en 2015. No se revelaron las causas de su fallecimiento.