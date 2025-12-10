Una demócrata ganó la alcaldía de Miami después de 30 años en poder de los republicanos

Eileen Higgins se convirtió en la primera mujer demócrata en alcanzar la alcaldía de Miami y, de esta forma, su partido le ganó al partido repúblicano después de 30 años. De esta forma, le puso fin a una larga racha de derrotas para su partido en la ciudad. Su triunfo representa un fuerte respaldo para los demócratas en Florida, justo antes de las cruciales elecciones legislativas de 2026 y fue un duro golpe para Donald Trump en uno de los distritos en los que el presidente estadounidense tuvo mayor respaldo.

Con 61 años, Higgins asumirá un cargo simbólico pero de gran impacto, en una ciudad de mayoría hispana y considerada la puerta de entrada a América Latina. Tras conocerse los resultados, afirmó que “esta noche, el pueblo de Miami hizo historia”. Higgins ganói con casi el 60% de los votos mmientras que su perseguidor, Emilio González, tuvo el 40,7% aproximadamente.

Durante su campaña, la flamante alcaldesa criticó duramente las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, señalando que muchas familias de Miami viven con miedo por la detención de sus seres queridos. A pesar de que la elección era oficialmente sin afiliación partidaria, Higgins se postuló abiertamente como demócrata y derrotó al candidato republicano Emilio González, apoyado por Trump, quien reconoció la victoria y la felicitó.

“Nunca he estado más orgullosa de ser demócrata”, declaró Higgins antes de la elección, y cuestionó la gestión republicana en Florida: “Vivimos en el estado de Florida, donde tenemos a personas que están construyendo jaulas para nuestros residentes en lugar de viviendas asequibles para ellos”.

El resultado de esta elección local no garantiza tendencias para el próximo año, pero sí le da un impulso al Partido Demócrata en un estado donde los republicanos han ganado terreno, especialmente entre votantes hispanos en el condado de Miami-Dade. Esta zona, que ha virado hacia la derecha política en los últimos años, podría incluso ser sede de la biblioteca presidencial de Trump.

La campaña de Higgins contó con el apoyo de figuras nacionales demócratas como Pete Buttigieg, el senador Ruben Gallego y el exalcalde Rahm Emanuel, quienes viajaron a Miami para respaldarla. Antes de ser alcaldesa, Higgins fue comisionada del condado de Miami-Dade durante siete años, representando un distrito conservador que incluye La Pequeña Habana.

Su apodo “La Gringa” fue adoptado para conectar con los votantes hispanos que a menudo tenían dificultades para pronunciar su nombre. “Simplemente ayuda a la gente a entender quién soy, y ¿sabes qué? Soy una 'gringa', así que, ¿qué voy a hacer, negarlo?”, explicó. En contraste con la creciente influencia republicana en la comunidad hispana, especialmente entre cubanos, venezolanos y nicaragüenses que comparan a ciertos demócratas con los gobiernos de los que huyeron, algunos republicanos locales expresan preocupación tras las recientes victorias demócratas en otros estados.

La representante federal republicana Maria Elvira Salazar, cuyo distrito incluye Miami, advirtió que “el voto hispano no está garantizado” y que “los hispanos se casaron con el presidente Trump, pero sólo están saliendo con el Partido Republicano”. Aunque la alcaldía de Miami tiene un rol más ceremonial, Higgins prometió dedicarse a tiempo completo para impulsar proyectos como la creación de viviendas asequibles y la reducción de gastos superfluos, temas que resonaron durante su campaña.