La IA anticipó al ganador del Mundial 2026 y de las próximas nueve ediciones

La Inteligencia Artificial cree que habrá un campeón africano

Tras sortearse la fase de grupos del Mundial 2026, los hinchas de diferentes partes del mundo comenzaron a palpitar lo que será un certamen único por la presencia de sus tres sedes. Además de que contará con la participación de 48 equipos en lo que da como resultado un aumento en la cantidad de partidos. También hay espacio para que la Inteligencia Artificial cobre protagonismo y anuncie según su parecer al ganador de la próxima edición.

Antes de comenzar es necesario señalar que la tecnología basa cada una de sus respuestas mediantes información que va recolectando en las diferentes webs a la que tiene acceso. Es por ello que gran parte de sus resultados puede ser producto de páginas como Transfermarkt que hacen estimativos sobre valoraciones de planteles, posible desarrollo de jugadores y las estadísticas frente a determinados equipos.

La Argentina sería el único país en consagrarse en dos oportunidades

La aplicación de noticias y resultados deportivos OneFootball sometió a la Inteligencia Artificial y le pidió que le muestren quiénes podrían llegar coronarse campeones en las próximas 10 ediciones del Mundial organizado por FIFA. Se desprende que la Argentina ganaría en el 2026 y volvería repetir recién en el 2062. En el medio estará la particularidad que ninguna otra selección tendrá la chance de aspirar al bicampeonato.

De acuerdo al análisis llevado a cabo, se puede apreciar que Brasil ganará en el 2030, Francia en el 2034, Alemania en el 2038, España en 2042, Inglaterra en el 2046, Países Bajos en 2050, Italia en 2054 y Nigeria en 2058. Este último es la gran sorpresa de todos, debido a que romperá con la hegemonía del fútbol sudamericano como también del europeo. Lo particular es que de los campeones anunciados, la edición del 2034 es la que cuenta con sede confirmada porque se va a desarrollar en Arabia Saudita con la promesa de presentar los estadios más mordenos en la historia de la competición.

Confirmado el fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: días, horarios y ciudades

La Argentina es uno de los pocos equipos que puede comenzar a preparar su debut en el Mundial, debido a que en el sorteo salió beneficiado al poder conocer cada uno de sus rivales. No tendrá que esperar que se conozcan los clasificados que llegarán por medio del repechaje internacional y del europeo. Una instancia que recién se va a definir en la ventana FIFA de partidos oficiales y amistosos de marzo.

En lo que respecta al conjunto argentino, se puede apreciar que el debut será el 16 de junio a las 22 horas de la Argentina frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Se trata de una sede que cuenta con capacidad para 79 mil espectadores. Mientras que el segundo encuentro se jugará en el AT&T Stadium de Dallas contra Austria en la tarde del 22 de junio. En esta jornada, la pelota comenzará a rodar a partir de las 14.

Por otro lado, el calendario de la FIFA expone que los dirigidos por Lionel Scaloni van a cerrar su participación en la fase de grupos en la noche del 27 de junio frente a Jordania. Un encuentro que comenzará a las 23 horas de la Argentina y que nuevamente tendrá como escenario al AT&T Stadium de Dallas. De cara a los 16avos de final, el rival y la sede se conocerán a partir de la posición del equipo en la tabla.