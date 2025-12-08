El estadio tendrá seis partidos del Mundial.

Luego de la realización del sorteo de la fase de grupos del viernes pasado, la FIFA dio a conocer el calendario de todos los partidos que se jugarán en el desarrollo del Mundial 2026, con un total de 104 encuentros. Junto con las fechas y horarios, también se revelaron las sedes de cada uno de estos compromisos, que se repartirán entre los territorios de Canadá, México y Estados Unidos, donde le tocará jugar a la Selección Argentina.

De hecho, el equipo de Lionel Scaloni quedó como cabeza de serie del Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania. Como consecuencia, el debut de los campeones del mundo será el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium, recinto cuyo nombre original es el Arrowhead Stadium y que tiene la particularidad de tener el Récord Guinnes al estadio deportivo al aire libre más ruidoso del mundo.

Ubicado en Misuri e inaugurado en 1972, el Arrowhead es el hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y cuenta con capacidad para 79.451 espectadores, aunque su aforo para la Copa del Mundo será de 73.000. Debido a la enorme cantidad de personas que es capaz de albergar y al apoyo de los aficionados de este equipo de fútbol americano, el estadio alcanzó los 142,2 decibelios en 2014, en un partido entre los Chiefs y los New England Patriots.

Además de su uso para la NFL, el recinto ha sido utilizado para recibir a grandes artistas de talla internacional, tales como Ed Sheeran, Taylor Swift y Kenny Chesney, por lo que se ha convertido en uno de los estadios más emblemáticos de los Estados Unidos. Por otro lado, ha sido sede de la última edición de la Copa América y, aunque la “Albiceleste” no disputó ni un partido en ella, Lionel Messi sí la conoce por su presente en la MLS.

El hecho de tener tanta historia ha convertido al Arrowhead en un atractivo turístico en sí mismo, a tal punto de que cuenta con visitas guiadas a través de su cabina de prensa, el salón de honor, los vestuarios, tanto de manera pública como privada, con una duración aproximada de 90 minutos. Cabe mencionar que, en cuanto a la privada, se trata de una atención más personalizada para grupos pequeños, pero los puntos recorridos son los mismos.

Así es el Arrowhead Stadium en el que debutará Argentina.

Todos los partidos que se jugarán en el Arrowhead Stadium

Tras la publicación del calendario del Mundial 2026, se sabe que el estadio de Kansas albergará los siguientes partidos de la Copa del Mundo: