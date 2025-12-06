Un campeón del mundo con la Selección Argentina cuestionó el formato del Mundial 2026: "Show"

Un campeón del mundo con la Selección Argentina expresó su malestar por el nuevo formato del Mundial 2026, tras el sorteo en Estados Unidos.

El campeón del mundo Nicolás Tagliafico encendió el debate tras el sorteo del Mundial 2026 al manifestar su rechazo al renovado formato del torneo. Durante un vivo en la plataforma Twitch, el defensor de la Selección Argentina cuestionó la extensión de la competencia y advirtió sobre el impacto mental que podría sufrir cualquier equipo que llegue a la final.

El Mundial 2026 será una edición histórica: más selecciones, más partidos y un recorrido más largo que cualquier otro en la historia. Sin embargo, no todos celebran estas modificaciones. Tagliafico, futbolista de Olympique Lyon y campeón en Qatar 2022, dejó en claro su disgusto por esta estructura expandida, que agrega una instancia de dieciseisavos de final y alarga la competencia casi un mes y medio para los equipos que lleguen hasta el último partido.

En un momento en el que la FIFA busca potenciar el espectáculo, el lateral del Olympique de Lyon trazó un diagnóstico diferente: más partidos no necesariamente significan una mejor experiencia para los futbolistas.

“Se hace demasiado largo”: el análisis del defensor

Durante una charla en vivo con el streamer Davoo Xeneize, Tagliafico no esquivó el tema. “No me convence. En los dos Mundiales que jugué, el primero no tanto por quedar afuera rápido, pero el de Qatar se hizo eterno. Y eso que teníamos todo cerca”, recordó en referencia a la logística privilegiada que tuvo la "Albiceleste" en Doha, donde los traslados eran cortos y el plantel contaba con instalaciones de primer nivel.

El lateral izquierdo surgido en Banfield explicó que, con el nuevo formato, el desgaste se multiplica. “Ahora tenés cinco o seis días más, si llegás a la final. Con la inclusión de los dieciseisavos, para el equipo que llegue al último partido el desgaste mental es enorme”, analizó. Su preocupación no es solo física: apunta a una carga cognitiva que se acumula en un entorno de máxima presión.

Un Mundial pensado para el show… pero con costos invisibles

La FIFA anunció la ampliación del Mundial con el objetivo de sumar oportunidades y espectáculo global. La idea de un torneo “más grande” busca atraer audiencias masivas y ofrecer mayor participación a regiones históricamente relegadas. Pero, según Tagliafico, la ecuación tiene un lado menos visible: “Entiendo que buscan más show y más oportunidades, pero termina siendo muy duro. Es casi un mes y medio. Es largo”.

Tagliafico también opinó acerca del impacto del nuevo formato en la fase de grupos. Según él, el equilibrio parecería garantizar que no existan “grupos de la muerte” como en ediciones anteriores. “Este formato hace que no haya un grupo en el que digas: ‘Mirá, alguien importante se puede quedar afuera’. Los grupos son más equilibrados, pero todo se vuelve más extenso”, argumentó.

Sus palabras llegan apenas después del sorteo en el que la Selección Argentina conoció a sus rivales: Argelia, Austria y Jordania. A simple vista, es una zona accesible, pero la ampliación del Mundial hace que cualquier proyección inmediata quede supeditada a la extensa ruta hacia los cruces.

Un mensaje que abre el debate

Las declaraciones del futbolista campeón de la Sudamericana 2017 no pasaron desapercibidas. Su postura refleja una preocupación compartida por varios futbolistas que no han manifestado públicamente su opinión, pero que son los principales afectados por la saturación del calendario internacional.

En tiempos donde la búsqueda de audiencias globales domina la agenda del fútbol, la voz de los protagonistas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿hasta qué punto el espectáculo justifica el desgaste? El Mundial 2026 será una prueba determinante para descubrir si la ampliación del torneo fue una decisión acertada o si, como advierte el campeón del mundo, se transformará en un calvario competitivo.