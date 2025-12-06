Beto Casella habló sobre sus diferencias con Edith Hermida.

La salida de Beto Casella de Bendita TV abrió un capítulo inesperado en el detrás de escena del emblemático ciclo. Aunque durante años se mostró la armonía del equipo, el conductor decidió hablar sin filtros sobre su verdadera relación con Edith Hermida, una de las históricas panelistas del programa. Y sus declaraciones, lejos de suavizar tensiones, encendieron aún más la polémica.

En diálogo con Intrusos, Casella dejó en claro que la admiración y el cariño hacia Hermida no alcanzan para ocultar las profundas diferencias laborales y de visión que los separan. El nacido en Morón dejó en claro que ambos están muy lejos de buscar lo mismo en sus proyectos.

¿Qué dijo Beto Casella sobre Edith Hermida?

“Yo la quiero mucho, ella va, se sienta, se hacen las 10 de la noche, si puede se divierte un rato. Si yo no estoy, me reemplaza. Tiene otra cosa en la cabeza”, lanzó, marcando la primera distancia.

El conductor profundizó sobre esa incompatibilidad: “No tiene la misma cosa en la cabeza que tengo yo, no tiene la misma pasión por la tele y por todos los días de reinventarse. Tiene otro carácter y personalidad”. Sus palabras dejaron entrever que la fricción no era nueva, sino una diferencia sostenida en el tiempo sobre el compromiso diario con el programa.

Casella también apuntó al costado profesional de Hermida más allá de Bendita. “Tiene otras formas de ingreso de dinero con sus unipersonales. Ella se armó un paquetito que está con una comodidad que yo la entiendo, pero yo no quiero vivir en esa comodidad”, sostuvo, dando a entender que, desde su mirada, la panelista habría priorizado su agenda personal por sobre la dinámica del ciclo.

Beto Casella abandonará Bendita.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y colocaron a Hermida en el centro de la tormenta mediática, mientras muchos especulan sobre una posible respuesta en los próximos días. Lo cierto es que la interna, que durante años se mantuvo en silencio, finalmente explotó y abre un nuevo capítulo en la historia de Bendita y sus protagonistas.