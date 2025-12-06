Verstappen se queda con la pole para el decisivo GP de Abu Dabi de la F1, por delante de Norris

Max Verstappen de Red Bull celebra tras clasificar en la pole position para elGran Premio de Abu Dabi de la F1

Los aspirantes al título de Fórmula Uno se quedaron el sábado con los tres primeros puestos de la parrilla de cara a un tenso final de temporada en el Gran Premio de Abu Dabi, con Max Verstappen en la pole por delante de los pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri.

En un astuto movimiento táctico de Red Bull, Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, recibió un remolque aerodinámico de su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que saldrá décimo, para colocarse en lo más alto en su primera vuelta lanzada.

Luego fue 0,088 más rápido en su segundo intento con tiempo de un minuto y 22,207 segundos, 0,201 más rápido que el líder del campeonato, Norris, que pasó de la tercera a la segunda posición en su segundo intento.

El británico tiene 12 puntos de ventaja sobre Verstappen, y otros cuatro sobre Piastri, y será campeón si termina en el podio en la carrera del domingo por la noche en el circuito de Yas Marina.

Puede que eso no sea tan sencillo, con George Russell de Mercedes -el más rápido en la segunda fase y en los entrenamientos finales- al acecho en el cuarto puesto de la parrilla y Charles Leclerc, de Ferrari, quinto.

"Estoy increíblemente contento de estar primero. Eso es lo único que podemos hacer, que podemos controlar, maximizar lo que tenemos y lo que podemos hacer con el automóvil y definitivamente lo hicimos en la calificación", dijo Verstappen.

"Por supuesto que estoy emocionado. Voy a intentar ganar esa carrera", añadió el neerlandés, que necesitará que los resultados de otros pilotos le acompañen.

Norris dijo que estaba decepcionado por no terminar la temporada con una pole, pero que su puesto fue lo mejor que podía hacer. "Hoy no hemos sido lo suficientemente rápidos (...) Todavía quiero ganar mañana y ese va a ser el objetivo".

Fernando Alonso clasificó sexto para Aston Martin con Gabriel Bortoleto séptimo para Sauber y Esteban Ocon octavo para Haas. El futuro compañero de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, saldrá noveno para Racing Bulls con Tsunoda al lado.

Lewis Hamilton, de Ferrari, saldrá desde el puesto 16, en la que será su última oportunidad de evitar por primera vez una temporada sin subir al podio.

Con información de Reuters