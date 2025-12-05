Trump aprovechó el sorteo del mundial para elogiar a Milei: "Está haciendo un gran trabajo"

En la previa del sorteo de los grupos para el campeonato mundial de fútbol 2026, el presidente estadounidense Donald Trump expresó que "ama" a Argentina y que el mandatario Javier Milei está "haciendo un gran trabajo".

"¿El mejor Mundial? Depende, a veces depende de los juegos pero es una posibilidad. Estados Unidos está haciendo un equipo muy poderoso, como todos", sostuvo Trump. Por otra parte, señaló que Lionel Messi "es genial, como Cristiano Ronaldo". Y agregó: "Conocí a Ronaldo el otro día en la Casablanca".

En la alfombra roja del sorteo de la próxima Copa del Mundo que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, el mandatario estadounidense destacó la labor de Milei: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

“No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar” agregó quien es presidente de Estados Unidos por segunda vez, tras su primer mandato entre 2016 y 2021.

Tapia se mostró con el presidente de la FIFA en medio del escándalo con Milei y Verón

El presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se fotografió este jueves con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del inicio del sorteo del Mundial 2026, en Washington.

La imagen de Tapia con Infantino fue compartida por el presidente de la AFA en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Viviendo la emoción de lo que será una jornada muy especial para el mundo y, especialmente, para todo el pueblo argentino”.

Y aclaró: “Ya nos encontramos en Washington, a la espera del sorteo del Mundial 2026. Muchas gracias Gianni Infantino por el cálido recibimiento, extensivo también a todos los presidentes presentes. Es un orgullo compartir estos momentos juntos”.

En las imágenes, Tapia no solo aparece con Infantino, sino que también están presentes el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez; Luciano Nakis, prosecretario de AFA; y el ex futbolista Maximiliano Rodríguez.