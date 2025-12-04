La noticia fue confirmada por su hijo: tristeza total en el mundo de la música.

El 4 de diciembre de 2025 quedó marcado como un día triste para la música: murió Steve Cropper, el emblemático guitarrista conocido por su trabajo con los Blues Brothers y por ser autor de algunos de los riffs más memorables del soul y el rock.

Cropper no solo brilló como intérprete, sino que también dejó una huella imborrable como compositor y productor, colaborando con grandes figuras y moldeando el sonido de una época que marcó a generaciones. Su estilo único, sencillo pero poderoso, se convirtió en un referente para guitarristas de todo el mundo.

La noticia de la muerte fue confirmada por su hijo, Cameron. “Con gran pesar les comparto la noticia del fallecimiento de mi maravilloso padre esta mañana. Sin duda, vivió una vida increíble y disfrutó cada minuto entreteniéndolos. Por favor, oren por mi familia”, escribió Stephen Cropper en redes sociales.

Su participación en los Blues Brothers lo catapultó a la fama internacional, donde su guitarra fue parte esencial del éxito de la banda en vivo y en la pantalla, consolidando su imagen como un músico imprescindible del género.

El legado de Steve Cropper

Steve Cropper fue reconocido por su trabajo en el sello Stax Records, donde coescribió clásicos y aportó a la construcción del sonido de artistas legendarios. Su legado musical continúa vigente y es estudiado por quienes buscan entender las raíces del soul y el rock.

Su partida genera un profundo impacto en la comunidad musical, que lo recuerda no solo por sus riffs, sino también por su humildad y dedicación al arte. Sin dudas, Steve Cropper seguirá siendo una inspiración para músicos y amantes de la guitarra en todo el mundo.