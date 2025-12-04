"Fue un malentendido": las declaraciones del abogado de los argentinos detenidos por robar un shopping en Miami

Los argentinos Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua se encontraban detenidos en Estados Unidos, acusados de robar valijas y ropa del shopping Dolphin Mall, de la ciudad de Miami. Recientemente, fueron liberados luego de pagar su fianza, la cual tenía un valor de entre 4000 y 4500 dólares, y en la noche de este miércoles, arribaron a la Argentina en un vuelo de regreso con escala en Chile. En diálogo con los medios, Roberto Castillo, abogado de dos de los cinco acusados, explicó que sus representados no volvieron al país en carácter de deportados. "Fue un malentendido", sostuvo el letrado.

Castillo representa legalmente a Rua y Moyano y, en declaraciones recientes, aseguró que ninguno de sus representados estuvo implicado en el delito, de la misma forma, expresó que solo uno de los integrantes del grupo se "quedó con lo ajeno".

En ese orden, el abogado de los recientemente detenidos en el país norteamericano agregó: "Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares".

En declaraciones al canal TN, Castillo intentó dar contexto acerca de uno de sus defendidos, señalando que Juan Pablo Rua viaja "hace 10 años" a Miami y que tiene una empresa de 100 empleados en Mendoza. "Quedó inmerso en una situación que, para él, es bochornosa y vergonzosa porque quedó parado en una situación que es un malentendido”, agregó el letrado.

Finalmente, los sospechosos fueron liberados luego de enfrentar una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida, quien leyó los cargos en su contra y estableció el monto de las fianzas, el cual tuvieron que pagar para poder regresar al país.

El análisis de las cámaras de seguridad

Luego de analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes de la Sweetwater Police detectaron que los acusados actuaban de manera coordinada para llevar a cabo sus delitos. Primero se dirigieron a la tienda Burlington, lugar del que sustrajeron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Posteriormente, los hombres se aproximaron a otros comercios de marcas reconocidas como Columbia y The North Face, donde llenaron las valijas robadas con prendas y artículos de estantería.

En las grabaciones se puede apreciar el modus operandi de los inculpados, quienes se dispersaban para evitar levantar sospechas y, mientras algunos de los integrantes distraían a los empleados, los otros ocultaban productos en los equipajes.

Dos de los sospechosos fueron capturados en una parada de ómnibus cercana al centro comercial. Por su parte, los otros tres fueron detenidos mientras se encontraban aún en el establecimiento. Mientras a los primeros se les incautó mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares, a los segundos se los detuvo con artículos que llegaban a superar los 1100 dólares.