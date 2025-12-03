Elecciones en Chile 2025: ¿Cuál es el patrimonio de Kast?

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast, quien se posiciona como el favorito a ganar las elecciones en Chile el próximo 14 de diciembre, compartió su declaración patrimonial con el detalle las propiedades posee y las empresas en las que tienen acciones, entre ellas, un colegio.

Cuál es el patrimonio de José Antonio Kast

En Chile, la Ley 20.880 de Probidad en la Función Pública establece que quienes desempeñen cargos públicos o aspiren a ocuparlos deben declarar los inmuebles y vehículos que poseen y todas las actividades empresariales que realizan. Por eso, el paso octubre el presidenciable compartió su patrimonio.

Kast declaró un ingreso bruto mensual de $3.500.000 (en CLP) y reveló que posee un inmueble en Los Lagos (del cual tiene el 25%) valuado en $41.695.438 y otro en Puerto Varas (7,69%) valuado en $84.726.125.

José Antonio Kast declaró un ingreso bruto mensual de $3.500.000 y varios inmuebles

Además, declaró otros siete inmuebles en Buin, tres en Las Condes y que es propietario de una camioneta Nissan D21 modelo 2008. También señaló que tiene 597.222 acciones del Banco Chile.

Asimismo, el candidato indicó su participación accionaria en Inversiones Cimientos SPA, Inversiones Desafíos SPA e Inversiones Horizonte SPA. También explicó que es el accionista mayoritario (90%) del Colegio Campanario de Buin, a través de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada.

Cómo fue la declaración patrimonial de Jeannette Jara

La candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara, que disputara el mandato contra Kast en el balotaje de diciembre, declaró por su parte un ingreso mensual de $985.641 y señaló que tiene un vehículo station wagon Mitsubishi. También declaró valores transables por $7.923.907 y pasivos por $157.523.875.

Jara declaró un ingreso mensual de $985.641, dos inmuebles propios y otros de copropiedad

Además, indicó que en cuanto a bienes de inmuebles posee dos viviendas propias y dos en copropiedad: