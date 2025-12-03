La nueva moto Honda Storm 2026 tendría el espíritu de la original, pero modernizado con líneas afiladas inspiradas en la CB125F o Hornet.

La Honda SDH 125 Storm, conocida popularmente como "Storm" en el mercado local, es un ícono de la movilidad urbana que combina un diseño deportivo con practicidad para el día a día. Según la Inteligencia artificial, un modelo 2026 producido en Argentina, mantendría el “espíritu deportivo con carenado delantero aerodinámico, pero modernizado con líneas afiladas”. Además, el asistente virtual Grok detalló un repaso histórico del popular vehículo y reveló todos los detalles de su hipotético relanzamiento.

"Su historia en el país está estrechamente ligada a la expansión de Honda Motor de Argentina S.A., filial establecida en 1978 como la primera de un fabricante japonés de motores en la región", señaló la IA y mencionó que "Aunque Honda comenzó a importar y distribuir motocicletas en los años 80, la producción local de motos se inició en 2006 en la planta de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), con modelos como la Biz 105". De esta manera, apuntó que la Storm se sumó poco después, posicionándose como una opción accesible y confiable para el segmento de 125 cc.

Lanzamiento inicial: La SDH 125 Storm debutó como una evolución de la clásica CG 125, pero con un carenado delantero aerodinámico que le daba un toque urbano-deportivo. Inicialmente importada o ensamblada parcialmente, se fabricó en la planta de Florencio Varela junto a la Biz 105, marcando el inicio de la producción nacional de motos Honda. Era vista como una "moto argentina" por su ensamblaje local, aunque componentes clave provenían de China o Brasil. Su bajo consumo (alrededor de 3-4 litros por 100 km) y facilidad de manejo la convirtieron en favorita para commuters en ciudades como Buenos Aires.

Actualizaciones clave: En septiembre de 2007, Honda lanzó la versión con freno a disco delantero, mejorando la seguridad y el estilo. Disponible en dos variantes (disco o tambor), contaba con arranque eléctrico y a patada, llantas de aleación de 18 pulgadas y un panel con tacómetro, indicador de marchas y combustible. La garantía era de un año o 12.000 km, y su precio rondaba los 7.500 pesos (ajustado a la época). En foros y reseñas de la época, usuarios destacaban su mecánica sencilla y duradera, aunque criticaban vibraciones en altas revoluciones y un acelerador algo retardado en arranques con pasajero.

En septiembre de 2007, Honda lanzó la versión con freno a disco delantero, mejorando la seguridad y el estilo. La garantía era de un año o 12.000 km, y su precio rondaba los 7.500 pesos (ajustado a la época). En foros y reseñas de la época, usuarios destacaban su mecánica sencilla y duradera, aunque criticaban vibraciones en altas revoluciones y un acelerador algo retardado en arranques con pasajero. Popularidad y producción: La Storm se consolidó como una de las motos más vendidas en el segmento entry-level, con ventas impulsadas por su economía (hasta 120 km por 4 litros de nafta) y velocidad máxima de 86-95 km/h. Se producía en volúmenes significativos en Varela, contribuyendo al hito de 1,5 millones de unidades fabricadas por Honda en Argentina hasta 2025. Era ideal para el tránsito caótico de las urbes argentinas, con una capacidad de carga de 3 kg en la parrilla cromada. Sin embargo, hacia 2015-2020, comentarios en comunidades como Club Twister o foros especializados notaban que no era tan refinada como modelos importados como la CG Titan, y algunos la comparaban desfavorablemente con competidoras como Motomel SR 150 por potencia.

La Honda Storm se producía en volúmenes grandes y logró el hito de 1,5 millones de unidades fabricadas por la marca en el país hasta 2025.

Declive y discontinuación (post-2020): Con la crisis económica y la transición hacia modelos más eficientes, la Storm dejó de fabricarse localmente alrededor de 2018-2020. Fue reemplazada en la gama por opciones como la Wave 110S (la más vendida en 2024) y la CB125F, que incorporan inyección electrónica y normas Euro 5. Hoy, las unidades usadas son comunes en el mercado de segunda mano, valoradas por su robustez (peso de 124 kg en orden de marcha) y bajo mantenimiento. Honda, líder del mercado con 23% de share en 2024, produce ahora nueve modelos en su planta de Campana (inaugurada en 2013), como la XR250 Tornado, con un foco en exportaciones y alta integración local (hasta 70% de partes argentinas).

Luego del repaso, Grok completó: "La Storm representa la era de las motos 'hechas en Argentina' que democratizaron la movilidad, pero su legado se diluye ante la electrificación y normativas ambientales que impulsan la producción 2025-2026 (145.000 unidades anuales en Campana)".

Cómo sería la Honda SDH 125 Storm modelo 2026 si se fabricara en Argentina, según la IA

Por otra parte, la Inteligencia artificial Grok explicó que una "Storm 2026" sería una "revival urbana", adaptada a normas Euro 5+ y el contexto argentino: combustible variable, rutas mixtas y precios accesibles (estimado en 3-4 millones de pesos). A continuación todos los detalles técnicos del vehículo.

Diseño y estética

Mantendría el espíritu deportivo con carenado delantero aerodinámico, pero modernizado con líneas afiladas inspiradas en la CB125F o Hornet.

Colores: rojo/blanco/gris (clásico Honda) o un tricolor edición especial "Argentina" (azul y blanco celeste con detalles dorados, homenajeando la bandera).

rojo/blanco/gris (clásico Honda) o un tricolor Llantas de aleación negra mate de 17" (más ágiles que las 18" originales), faros LED delgados y gráficos digitales.

(más ágiles que las 18" originales), faros LED delgados y gráficos digitales. Peso: 118 kg (aluminio liviano local).

Así se ve una Honda SDH 125 Storm modelo 2026 "Industria Argentina", según la IA Grok.

Motor y rendimiento

Evolucionaría a un monocilíndrico de 125 cc inyectado electrónicamente (OHC, refrigerado por aire), cumpliendo Euro 5+ con catalizador.

Potencia: 10-11 HP a 8.000 rpm (mejora del 10% por ECU optimizada).

10-11 HP a 8.000 rpm (mejora del 10% por ECU optimizada). Transmisión: 5 velocidades con opción de E-Clutch semiautomático (novedad Honda 2026 en modelos A2, para cambios suaves sin embrague).

5 velocidades con opción de E-Clutch semiautomático (novedad Honda 2026 en modelos A2, para cambios suaves sin embrague). Velocidad máxima: 95-100 km/h.

Consumo: 2.5-3 L/100 km (híbrido ligero opcional para rangos de 200 km).

2.5-3 L/100 km (híbrido ligero opcional para rangos de 200 km). Arranque keyless y ABS básico (frenos: disco delantero 240 mm, tambor trasero).

Tecnología y comodidad

Panel TFT 3.5" con Bluetooth (conectividad Honda RoadSync para navegación), USB-C y modos eco/deportivo.

Suspensión: telescópica invertida Showa (120 mm) y monoamortiguador trasero ajustable.

Capacidad de carga: 5 kg en baúl trasero.

Integración local: 75% partes argentinas (plásticos de Campana, como en Tornado).

Producción y mercado