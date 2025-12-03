El trabajo recibió reconocimientos en festivales como SCAD Savannah, Santa Fe International y Montclair antes de su estreno en Netflix.

Netflix estrenó en diciembre uno de los cortometrajes más crudos que refleja la problemática de las armas en las infancias de Estados Unidos: Todas las habitaciones vacías.

La producción liderada por el periodista Steve Hartman de la CBS News, junto al fotógrafo Lou Bopp, quienes durante siete años viajaron por distintos estados norteamericanos para visitar los hogares de familias que atraviesan una pérdida irreparable, busca reflejar cómo se aborda el dolor ante la ausencia.

El trabajo recibió reconocimientos en festivales como SCAD Savannah, Santa Fe International y Montclair antes de su estreno en la plataforma de streaming.

¿De qué se trata Todas las habitaciones vacías?

Con apenas 33 minutos de duración, el cortometraje recorre un camino doloroso, pero necesario: el de las casas, y sobre todo de los cuartos de niños que fueron asesinados en tiroteos escolares en Estados Unidos.

Sin detenerse en el plano material y sólo por medio de entrevistas profundamente humanas con los familiares, Todas las habitaciones vacías reconstruye historias de infancia, sueños interrumpidos, vínculos, rutinas cotidianas.

La elección de mostrar las habitaciones (y no, por ejemplo, imágenes fuertes del momento de la tragedia) revela la apuesta audiovisual de Joshua Seftel, quien, bajo su dirección, privilegia la memoria íntima por sobre el morbo o la espectacularización. Al reconstruir los cuartos, el cortometraje no sólo honra a las víctimas, sino que problematiza la violencia con armas en Estados Unidos desde la empatía, el duelo y la nostalgia.

"El objetivo es no tener que decir mucho. Solo quiero que la gente vea las imágenes y que hablen por sí solas", repasó Steve Hartman en diálogo con el sitio AOL.

Ficha técnica de Todas las habitaciones vacías