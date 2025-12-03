Rompió el silencio un amigo de uno de los argentinos detenidos por robar en Miami: "Fue una boludez"

El pasado domingo detuvieron en Miami a cinco mendocinos por robar valijas llenas de ropa de distintos locales del shopping Dolphin Mall. Se trata de Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo, quienes están presentándose a distintas audiencias en el Tribunal de Circuito 11° de Florida por el hecho.

En las últimas horas, un vecino de la peluquería de Diego Xiccato habló con los medios de comunicación en la puerta de su casa, en la ciudad de Mendoza: “Ha sido una boludez de viejos chotos, se quisieron hacer los adolescentes y la cagaron”.

Los dichos del amigo de uno de los detenidos

Uno de los argentinos detenidos por robar en Miami es Diego Xiccato, reconocido coiffeur de la provincia de Mendoza. Uno de sus amigos fue el que rompió el silencio ante la prensa: “Lo conozco hace más de 30 años. No es un mal chico. Jamás lo vi en nada raro”.

El vecino vive al lado de la peluquería de Xiccato y contó que pese a conocer al resto del grupo, no todos eran amigos entre sí. También contó que los detenidos habían viajado a Florida por una despedida de solteros. "No son delincuentes. Pobres, es una situación de mierda", lanzó.

Los argentinos detenidos en Miami

Los mendocinos detenidos ya comparecieron ante la jueza Glazer asistidos por un traductor. Varios de ellos no tuvieron la posibilidad de contar con defensa oficial por tener propiedades declaradas. En la primera audiencia, todos ellos pidieron que se fije un monto de fianza.

Xiccato tiene 46 años y enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de 30 días y robo al por menor. La jueza lo acusó de sustraer mercadería de las tiendas de Tommy Hilfiger y Berlington y le fijó una fianza total de USD4.500. Lo mismo se le impuso a Aparo Orlando, de 49 años, quien es propietario de distintos negocios y socio de otro de los detenidos.

Moyano, de 41 años, pidió directamente la fianza y el Estado le fijó un monto de USD4.000. Por otro lado, Zuloaga Arenas de 49, solicitó el beneficio de un defensor oficial pero le fue negado por tener inmuebles declarados. La fianza impuesta para él también fue de USD4.000.

El último de los detenidos, Rua, de 45 años, fue el único que afirmó poder solventar un abogado particular, pero eligió pedir directamente la fianza y Glazer la fijó en USD4.000.

Mientras esperaban el cumplimiento de los trámites para su liberación, todos los detenidos permanecieron incomunicados y alejados de sus familias.