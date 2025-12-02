Balearon a un precandidato presidencial de Perú pero resultó ileso

El precandidato a la presidencia de Perú Rafael Belaúnde fue atacado a balazos este martes mientras viajaba en su auto al sur de Lima y resultó ileso, según informó la policía local. Según los primeros datos de la investigación, el precandidato del derechista partido Libertad Popular recibió tres disparos que vinieron de un hombre en una moto.

"Se ha disparado contra el vehículo y contra él", señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. En un mensaje en la red social X, la policía aseguró que en el ataque "no se presentaron heridos".

Belaúnde descarta amenazas en su contra

Sin embargo, una fotografía de Belaúnde con rastros de sangre en su cara y camisa blanca se viralizó redes y televisoras. La sangre sería producto de lesiones causadas a algún ocupante del automóvil por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, según el propio jefe policial.

El auto de Belaúnde era conducido por un chofer. El precandidato del derechista partido Libertad Popula manifestó a la policía que "no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo", indicó Arriola. El líder de Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril, y es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, que gobernó Perú de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.