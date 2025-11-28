Perú decretará emergencia en frontera con Chile para evitar ingreso de migrantes ilegales

Migrantes venezolanos varados tras reforzar Perú la seguridad fronteriza, en Arica

v (Reuters) -Perú declarará en emergencia su frontera con Chile y reforzará la vigilancia militar para evitar el ingreso de migrantes extranjeros indocumentados, dijo el viernes el presidente José Jerí, mientras decenas de personas, en su mayoría venezolanos, buscaban abandonar su vecino del sur.

"No estamos evaluando declarar, VAMOS a declarar en estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización", afirmó Jeri en un mensaje por a red social X.

"Nuestras fronteras se respetan", había dicho más temprano el mandatario, que viajó el domingo a Tacna, donde habló por primera vez sobre los planes de emergencia en la frontera.

Hace más de una semana, el candidato presidencial de derecha chileno José Antonio Kast, favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre frente a la izquierdista Jeannette Jara, pidió a los migrantes ilegales salir del país voluntariamente. Kast prometió que si llega al poder comenzará con este proceso de expulsión a partir del 11 de marzo.

"Que quede claro, la política del gobierno es que no permitiremos la migración irregular", dijo a periodistas más tarde el viernes el ministro de Relacones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, en el patio del Palacio de Gobierno de Lima.

El general de la policía Arturo Valverde, jefe de la región de Tacna, dijo que se incrementó la vigilancia en la frontera a la espera de la declaración de emergencia.

"Es un problema que se está presentado con la venida (a la frontera) de bastantes extranjeros indocumentados en busca de pasar a nuestro país", dijo Valverde a la estación de televisión peruana Canal N en la frontera. "Los indocumentados o los que no tienen su pasaporte y su visa no pueden ingresar".

Casi 7,9 millones de venezolanos viven fuera de su país, el segundo desplazamiento más grande del mundo, según cifras publicadas a inicios del año por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Chile viven aproximadamente 700.000 venezolanos y en Perú hay unos 1,5 millones, de acuerdo a la entidad.

Con información de Reuters