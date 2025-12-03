Fátima Flórez contó la verdad sobre lo que pasó con Villarruel: "No estaba..."

Fátima Florez contó un extraño momento con Victoria Villarruel.

El video circuló durante años, generó memes, debates y todo tipo de interpretaciones. En las imágenes se veía a Fátima Flórez inclinada hacia Victoria Villarruel dentro de la Catedral Metropolitana, durante la asunción presidencial. Muchos usuarios aseguraban que la actriz estaba “oliéndole” el pelo a la actual vicepresidenta. Ahora, finalmente, Fátima decidió aclarar qué ocurrió realmente.

La revelación llegó durante una entrevista con Mario Pergolini, donde la imitadora fue consultada directamente por aquel momento que nunca dejó de reaparecer en redes. Sin evasivas y con humor, explicó qué pasaba en realidad detrás de la escena que se volvió viral.

Fátima Florez explica su video viral con Villarruel

Fátima Florez parecía que le olía el pelo a Villarruel.

Fátima contextualizó el episodio: “En realidad no le estaba oliendo el pelo. Estábamos ahí en la iglesia porque era todo el día de la asunción y ya eran muchas horas”, explicó, descartando la interpretación que dominó las redes durante años".

Luego detalló que, lejos de estar durmiéndose o realizando un gesto extraño, simplemente se inclinó para descansar unos segundos:

“No estaba dormida, estoy escuchando atentamente, rezando. Me volteo hacia adelante y estaba ella. Quedó como que le olía el pelo, yo me estaba reposando porque la jornada era larga”.

Fátima reconoció que el video se volvió incontrolable: “¿Cómo explico esto? Fue tremendo lo que se viralizó, pero no le estaba oliendo el pelo. Estaba descansando un poquito.”

Con su explicación, la actriz buscó poner fin a una de las escenas más comentadas y parodiadas de la política mediática reciente. Aunque el video seguirá circulando, al menos ahora existe una versión directa de la protagonista sobre lo que realmente ocurrió.