Una encuesta sobre Chiqui Tapia encendió alarmas en la Selección Argentina a días del sorteo del Mundial 2026

Una encuesta sobre Chiqui Tapia encendió alarmas a días del sorteo del Mundial 2026

En la previa del sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., Claudio "Chiqui" Tapia recibió una noticia durísima con respecto a su gestión. La misma tiene que ver con una encuesta que salió a la luz en las últimas horas en las que se analizó su trabajo al frente de la AFA. Claro que, la misma no fue nada favorable para el mandamás de la Casa Madre del fútbol argentino.

La Consultora CB Opinión Pública realizó diferentes preguntas a argentinos mayores de 18 años en los primeros días de diciembre. Las mencionadas fueron en base a temas como la gestión de Tapia, el aspecto más grave de la misma, las polémicas arbitrales, las denuncias de corrupción, lo que afecta a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, la opinión de sus referentes como Lionel Messi, el apoyo de los clubes del Ascenso y la modalidad de elección a presidente. Las estadísticas no fueron para nada buena para la máxima autoridad de la entidad que rige dicho deporte en nuestro país.

La encuesta que preocupa a Chiqui Tapia y la Selección Argentina antes del sorteo del Mundial 2026

Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Estados Unidos. La FIFA definirá los grupos de la primera edición con 48 selecciones en una ceremonia que marcará el inicio de la cuenta regresiva para la Copa del Mundo. Los fanáticos de todo el mundo podrán seguir el evento en vivo a través de múltiples plataformas de transmisión. El mismo se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 14 horas de Argentina, Uruguay y Chile. Para otros países de la región, el evento arrancará a las 12 en Colombia, Ecuador y Perú, mientras que en México será a las 11 de la mañana.

El Centro Kennedy fue elegido como sede por ser uno de los recintos culturales más emblemáticos de Estados Unidos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente estadounidense Donald Trump anunciaron juntos la elección de este lugar histórico. La transmisión del evento estará disponible en el sitio web oficial de FIFA y en su canal de YouTube, además de canales deportivos de cada país. Argentina conocerá sus rivales de la fase de grupos junto a las otras 41 selecciones ya clasificadas. El sorteo determinará la composición de los 12 grupos que integrarán la primera fase del torneo más importante del planeta.