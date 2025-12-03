Canasta navideña: 6 de cada 10 argentinos financiará sus compras con tarjeta de crédito

La canasta navideña de 2025 volvió a aumentar y, con un presupuesto cada vez más ajustado, los argentinos recurren masivamente a la tarjeta de crédito para afrontar los costos de fin de año. Según datos de la consultora Focus Market, el 61% financiará sus compras festivas, en un contexto donde el consumo sigue contenido y los precios de los productos típicos de la navidad tuvieron subas significativas, pese a quedar por debajo de la inflación general.

El último relevamiento de la consultora reveló que la canasta navideña compuesta por 12 productos básicos pasó de $ 75.013 en 2024 a $ 95.401 en 2025, un aumento interanual del 27%. Aunque el incremento quedó por debajo de la inflación total del período (31,3%), el impacto en los hogares sigue siendo considerable.

La decoración navideña también acompañó la tendencia con una suba del 12%, alcanzando $423.955 para un set de ocho productos. En un contexto de ingresos reales deteriorados, cada aumento pesa: los consumidores eligen qué comprar, cuánto gastar y, sobre todo, cómo pagarlo.

El financiamiento, protagonista de la navidad

Las fiestas llegan con un dato que evidencia la tensión en el presupuesto familiar: 6 de cada 10 argentinos financiarán sus compras navideñas con tarjeta de crédito. El pago en cuotas vuelve a ser un recurso clave para cerrar gastos que, de otra manera, serían difíciles de afrontar. A esto se suma que el 74% de los consumidores prioriza promociones y descuentos, reflejo de un consumo más racional y condicionado por el contexto económico.

El informe advirtió que esta mayor dependencia del crédito es parte de un cambio en el comportamiento del consumidor. Frente a precios que suben menos que en años anteriores pero siguen siendo altos, las familias apuestan al financiamiento como forma de alivio inmediato, aun sabiendo que la deuda se arrastra hacia el nuevo año.

Navidad 2025: los productos que más y menos aumentaron

Dentro de la canasta navideña, los incrementos están lejos de ser homogéneos. En el top 3 de productos que más subieron aparecen:

Torta española de frutos secos 200g: +47%

Pan dulce con frutas 400g: +44%

Turrón español blando de almendra 200g: +38%

Dos de ellos, además, son importados, lo que los expone a variaciones del tipo de cambio y a mayores costos logísticos.

En contraste, los productos que menos aumentaron fueron:

Pan dulce con chips 400g: +9%

Garrapiñadas de maní 80g: +7%

Champagne 750cc: +1%

Este comportamiento dispar responde a promociones puntuales, variaciones estacionales y diferencias en las cadenas de abastecimiento.

Un consumidor más cauto y sin sobrestockeo

El informe también revela un cambio en los hábitos de compra: el 44% de los argentinos realiza sus compras navideñas recién la última semana antes de las fiestas, evitando adelantarse y evitar mayores gastos.

Además, solo el 27% espera el aguinaldo para comprar regalos, mientras que el 12% usará rendimientos financieros y el 11% recurrirá a sus ahorros.