Tiene 87 habitantes y queda a dos horas de Buenos Aires: el pueblito de cinco manzanas para desconectar

Franklin es un pueblo perteneciente al partido de San Andrés de Giles, en el norte de la Provincia de Buenos Aires, y es una opción ideal para aquellos que quieren conectar con la naturaleza y la vida rural. Se trata de una localidad pequeña, con apenas 87 habitantes según el último censo.

El lugar en cuestión queda a dos horas de viaje en auto de la Ciudad de Buenos Aires, un motivo más para considerarla una opción para una escapada de fin de semana. La localidad de Franklin se trata de apenas un par de calles que se entrecruzan y forman cinco manzanas y una plaza.

La estación ferroviaria Franklin abrió sus puertas en 1884, dejó de funcionar en 1990 y volvió a operar en 2017. Fue construida en terrenos de la Estancia San Jacinto, que pertenecía a Saturnino Unzué, y se convirtió en la segunda estación del partido, después de Azcuénaga. Su denominación rinde homenaje al estadounidense Benjamín Franklin.

San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, tradición y contacto con la naturaleza. El pueblo ofrece un casco histórico pintoresco con edificios antiguos, calles arboladas y plazas amplias, perfecto para caminatas relajadas. Entre sus atractivos se encuentran la Plaza San Martín, la Iglesia Parroquial, el Museo Histórico y diversas estancias y pulperías típicas que permiten conocer de cerca la cultura rural bonaerense.

En los alrededores, San Andrés de Giles invita a disfrutar de paisajes de campo abiertos, ideales para hacer rutas en bicicleta, cabalgatas o simplemente descansar frente a los verdes infinitos de la llanura pampeana. Muchos visitantes aprovechan sus arroyos y espacios naturales para hacer picnics o escapadas de fin de semana, lejos del ruido de la ciudad.

Ernestina, un pequeño pueblo cerca de Buenos Aires

A pocas horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires es posible descubrir pequeños pueblos escondidos, con paisajes agradables y propuestas gastronómicas interesantes. Uno de ellos es Ernestina, una diminuta localidad del partido de Veinticinco de Mayo que cuenta con apenas 120 habitantes.

Ernestina sorprende desde el primer momento; la entrada al pueblo está definida por un boulevard central de dos cuadras, bordeado por imponentes palmeras y edificios cargados de pasado. Entre los sitios que se destacan están el antiguo Teatro Argentino, el ex colegio pupilo y la majestuosa Iglesia Nuestra Señora de Luján, un trío perfecto para quienes buscan destinos con identidad marcada.