“No pueden faltar”: 100 alumnos destrozaron una escuela por no poder tener UDD

Las autoridades de un colegio de Mendoza le prohibieron a una promoción tener su Último Último Día (UUD) y los estudiantes reaccionaron provocando destrozos en la infraestructura de la escuela. Por el episodio, unos 115 alumnos fueron duramente sancionados.

Se trata del Colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat. Por la protesta y los festejos de fin de año, los alumnos rompieron pupitres, destruyeron apuntes y vandalizaron paredes de la escuela. La institución decidió imponer un castigo sin precedentes.

La sanción que impuso el Colegio

Las autoridades resolvieron aplicar 20 amonestaciones a cada alumno involucrado en los destrozos y un extenso plan de reparación para que sean ellos quienes restituyan las condiciones de las aulas. La medida se tomó después de que circularan en las redes sociales videos en los que se podía ver a los estudiantes de quinto año arrojar sus carpetas por los pasillos y hacia el patio interno del edificio.

El Consejo Escolar detalló que los incidentes incluyeron daños en mobiliario, instalaciones y afectación a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño. Además señaló que hubo conductas disruptivas, insultos a docentes, personal no docente y autoridades, y un incumplimiento generalizado de las órdenes de preceptores y directivos. Fueron “faltas muy graves” según los artículos 3° y 4° del reglamento institucional del Colegio.

La sanción responde al Reglamento de Convivencia del establecimiento, que implica la pérdida automática de la regularidad y obliga a los estudiantes a rendir libres todas las materias.

Tareas de reparación

En el plan que resolvió el Colegio se contemplan tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas, entre las que se incluyen la limpieza y la reparación de los espacios afectados; la elaboración de materiales para distintos niveles educativos; proyectos solidarios dentro de la comunidad escolar y talleres de convivencia enfocados en el análisis del valor de las normas y el impacto de las acciones individuales en la vida escolar.

Además los alumnos deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. La reducción de amonestaciones quedará supeditada al cumplimiento íntegro del plan, pero quienes ya tengan más de cinco están excluidos de este beneficio. Los padres deberán afrontar los costos de los arreglos.

“El régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales, necesarias para integrarse positivamente en la comunidad. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional frente a situaciones de inconducta no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo”, expresaron desde el Colegio.

La reacción de las familias

Durante la mañana, un grupo de padres y madres de los alumnos involucrados en los destrozos se presentó en el Colegio para expresar su rechazo a las amonestaciones masivas. Además exigían que sus hijos puedan completar el ciclo lectivo para no retrasar su ingreso a las facultades.

Algunos sostuvieron que el reclamo tiene que ver con que " solo se sancione a los 'cabecillas' del descontrol y no a la totalidad de los alumnos". Otros padres denunciaron que las autoridades del Colegio eximieron de las sanciones a diez estudiantes por "acomodo".