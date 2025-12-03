Gustavo Costas respira en Racing vs. Boca: alivio por Solari y vuelven 2 jugadores

Costas recupera jugadores y ya sabe la lesión de Solari para el Boca vs. Racing.

En Racing respira el entrenador Gustavo Costas por la situación de los lesionados, a apenas cuatro días de la semifinal frente a Boca Juniors. Si bien el equipo de Avellaneda tendrá las bajas del capitán Santiago Sosa y Gastón Martirena porque fueron expulsados contra Tigre, también hay alivio por Santiago Solari y otros futbolistas que venían con problemas físicos.

En principio, el extremo que llegó desde Defensa y Justicia apenas padeció sólo una contractura en el cuádriceps derecho y no hubo una lesión muscular, por lo que será esperado hasta último momento para saber si podrá estar en la lista de convocados. El gesto del "Chino" de que "algo se rompió" cuando salió frente al "Matador" había asustado a todos, aunque todo indica que podría disputar al menos algunos minutos en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino.

Por otra parte, Marcos Rojo, Matías Zaracho y Bruno Zuculini se entrenaron a la par de sus compañeros en los trabajos matutinos del miércoles 3 de diciembre, por lo que estarán a disposición como mínimo entre los convocados de Racing ante Boca. Los dos primeros dejaron atrás sendos desgarros, mientras que el tercero ya estuvo en el banco de los suplentes en el último encuentro, pero no disputó ni un minuto de los 120 que se jugaron porque no se encontraba en óptimas condiciones. Como es un referente en el plantel y un líder dentro del vestuario, Costas lo hizo concentrar igualmente.

Zuculini, Zaracho y Rojo dirían presente en la lista de convocados.

Los lesionados de Racing vs. Boca

Por último, habrá que ver cómo son las rehabilitaciones de Luciano Vietto e Ignacio "Nacho" Rodríguez, que también se ausentaron frente al elenco de Victoria. El delantero sufrió un desgarro en el sóleo derecho el pasado 8 de noviembre, mientras que el mediocampista se resintió de un esguince en el tobillo izquierdo el 15 del mismo mes. De esta forma, el único que está descartado es Elías Torres, el centrodelantero que no volverá a las canchas hasta mediados del 2026 por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Cuándo juegan Boca vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming online

El equipo de Claudio Úbeda recibirá al de Costas el domingo 7 de diciembre a las 19 horas en La Bombonera, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo del partido será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El vencedor se medirá en la final del certamen con el ganador de Gimnasia vs. Estudiantes en el clásico de La Plata el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un horario a definir.