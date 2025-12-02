Dos accidentes fatales en Corrientes: murieron cuatro mujeres, entre ellas una embarazada y un nene

Tragedias viales en Corrientes. Foto: (Actualidad Esquina).

Un accidente fatal estremeció a la provincia de Corrientes. Minutos antes de las 14 de este lunes, un violento choque entre una camioneta y un auto terminó con la muerte de dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses, y un nene de 6 años.

El siniestro tuvo lugar en el paraje Santa Librada, en la primera sección rural del departamento de Esquina, en la zona de Camino del Medio y calle Mitre. De acuerdo con la información oficial, la camioneta Chevrolet S10 blanca, conducida por un hombre de apellido Martínez, se desplazaba por la Ruta Provincial 59 en dirección este-oeste, cuando embistió a un vehículo Volkswagen Gol Power.

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron con daños severos. Como consecuencia. Marisol Villalba falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Johana Patricia Aranda, embarazada de ocho meses, murió horas más tarde en el hospital San Roque, al igual que el niño. El conductor del auto resultó ileso pese a la violencia del choque.

Por cuestiones de jurisdicción, intervino personal de la Comisaría Segunda, cuyos efectivos arribaron de inmediato junto al titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera. El caso quedó caratulado como homicidio agravado en accidente de tránsito.

Los peritos en accidentología del Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron adelante las primeras tareas técnicas, junto a la licenciada Andrea Gómez del ETI, el médico policial Rubén Davicino y especialistas en pericias mecánicas. El fiscal Mosquera dispuso además el traslado de las víctimas a la morgue judicial para su reconocimiento por familiares.

Por disposición del funcionario, el conductor de la camioneta quedó demorado de manera preventiva mientras se continúa con la investigación. En tanto, ambos vehículos fueron secuestrados con el objetivo de someterlos a peritajes mecánicos y determinar con precisión la mecánica del siniestro.

Accidente fatal en el departamento de Esquina. Foto: (Actualidad Esquina).

Tragedia vial en Corrientes: dos mujeres murieron tras chocar su auto contra un camión en 4 Bocas

Otro accidente de tránsito fatal se produjo el lunes por la noche en el cruce 4 Bocas de la ciudad correntina de Saladas, un punto neurálgico que une la Ruta Nacional N.º 12 y la Provincial N.º 27, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

La tragedia se produjo cuando un automóvil Toyota Etios colisionó violentamente contra un camión Scania con semirremolque que transitaba por la Ruta 12, en sentido Este-Oeste, con destino a Buenos Aires y procedente de Resistencia, Chaco.

Según la información policial preliminar que detalló el medio Perfil, el auto era un vehículo particular que trasladaba a un grupo familiar compuesto por cuatro ocupantes: dos hombres y dos mujeres. Todos los ocupantes eran oriundos de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

El accidente se registró el lunes por la noche. (Foto: FM La Ruta).

Por causas que aún son objeto de investigación, el vehículo menor impactó con gran violencia en la parte lateral del pesado camión. A raíz del brutal impacto, dos mujeres, identificadas con los apellidos Vallejos y Ortiz, fallecieron instantáneamente en el lugar de los hechos.

Los dos hombres restantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, donde se constató que presentaban lesiones de diversa consideración. El conductor del camión Scania resultó ileso y fue puesto a disposición de la Justicia.

En la zona del siniestro trabajaron efectivos policiales, peritos de la Comisaría de Saladas, personal del Cuartel de Bomberos 247 y móviles del hospital local. Las autoridades buscan determinar la causal exacta de la colisión.