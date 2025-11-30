Yoga y running: la dupla perfecta para evitar lesiones y mejorar tu salud

La respiración consciente te permite oxigenar mejor los músculos al correr.

El yoga y el running forman un dúo cada vez más valorado por atletas y especialistas para potenciar el bienestar físico y reducir molestias frecuentes. Según expertos internacionales y estudios científicos, esta combinación no solo mejora la movilidad articular, sino que también ayuda a prevenir lesiones musculoesqueléticas comunes en corredores.

Un estudio publicado en 2020 en el Journal of Clinical Medicine analizó a maratonistas durante tres meses y comprobó que la práctica regular de yoga aumentó la fuerza funcional y la movilidad, a la vez que disminuyó síntomas relacionados con lesiones. Estos datos respaldan la creciente tendencia de integrar técnicas de respiración y posturas del yoga en los entrenamientos de running, tanto para profesionales como para aficionados.

Yoga: el mejor complemento para los corredores

Camille Bruyas, vicecampeona del Ultra-Trail du Mont-Blanc 2021 y fisioterapeuta, contó que tras una tendinitis en el talón de Aquiles descubrió el yoga como aliado para recuperarse y mejorar su rendimiento. “La lesión me frenó en la práctica de la carrera. Fue entonces cuando descubrí el yoga”, señaló Bruyas, quien luego se formó para enseñar esta disciplina.

La especialista advirtió que, aunque el yoga está más aceptado en deportes como la escalada, en el running todavía persiste cierta resistencia. Sin embargo, recordó que la repetición constante de movimientos sobre asfalto provoca rigidez en músculos y articulaciones, elevando el riesgo de lesiones. “Es el problema principal de este deporte. Se repite casi siempre el mismo movimiento, sobre todo en la carretera, con impactos continuos”, explicó.

Por su parte, Laure Bady, profesora de yoga enfocada en el deporte, destacó que correr fortalece solo algunos grupos musculares, dejando otros relegados. “Por su carácter unidimensional, la carrera solo refuerza algunas partes del cuerpo”, afirmó. El yoga complementa esta actividad al abrir caderas, movilizar hombros y fortalecer el tren superior, mejorando la amplitud articular y la eficiencia de la zancada.

Bady agregó que enseñar posturas a atletas de alto nivel busca optimizar la resistencia y la conciencia corporal. “Saber contraer ciertas zonas y relajar otras permite correr con menos tensión y evita déficits de eficacia. Gracias a determinadas posturas, se pueden estabilizar las caderas y movilizar el tronco para disociar la parte superior e inferior del cuerpo”, explicó.

El yoga te ayuda a prevenir lesiones frecuentes en corredores principiantes y avanzados.

Además, la respiración, un pilar del yoga, aporta beneficios clave para los corredores. Camille Bruyas subrayó que mejorar la oxigenación muscular reduce el riesgo de lesiones, especialmente en quienes sufren tendinitis, síndrome de la cintilla iliotibial o dolores en las rodillas. “Mantener los tejidos oxigenados y móviles disminuye el riesgo de lesiones”, afirmó.

Un ejemplo destacado es Ruth Croft, ganadora del UTMB 2025 y referente en longevidad deportiva. Marie Bruyas, corredora de ultrafondo y coach de yoga, destacó la importancia de la respiración y la meditación en la carrera de Croft: “Quizá hacemos menos que otros, pero tenemos esa respiración y duramos más”, comentó.

Camille Bruyas también señaló que el yoga permite adaptar el entrenamiento según las señales del cuerpo, lo que prolonga la carrera deportiva. Tras firmar su primer contrato profesional en 2020, observó que muchos atletas duran solo unos años en la alta competición, mientras ella aspira a una carrera más larga gracias a esta escucha corporal. Alterna con esquí de fondo en invierno y prioriza calidad sobre cantidad, incluso renunciando a pruebas importantes como Transgrancanaria.

Mejorá tu movilidad articular y amplitud de zancada con posturas específicas.

Para quienes quieran empezar, Bruyas recomienda sesiones cortas de unos diez minutos para familiarizarse con las posturas básicas. Sugiere clases grupales, aplicaciones especializadas o videos en línea, siempre reservando un espacio fijo para practicar. Incorporar yoga, aunque implique reducir un poco el tiempo de carrera, puede marcar una gran diferencia en la salud y el rendimiento, logrando una experiencia deportiva más consciente y duradera.