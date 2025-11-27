Podés hacerte un control gratuito del fondo de ojo sin costo.

La provincia lanzó una campaña de atención oftalmológica gratuita dirigida a pacientes diabéticos, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo la retinopatía diabética, una afección que puede derivar en pérdida de visión. La iniciativa se llevará adelante en 87 centros oftalmológicos públicos y privados, donde se realizará un examen rápido e indoloro conocido como fondo de ojo, que permite al médico analizar las estructuras internas del globo ocular tras dilatar la pupila con gotas especiales.

El Dr. Guillermo Iribarren, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Alemán y miembro de la Comisión de Acción Social y Prevención de la Ceguera del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), coordina esta campaña. Además, se informó que los médicos que participan de forma voluntaria no cobran honorarios por su labor. Los interesados pueden consultar los centros disponibles en www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025.

¿Qué es la retinopatía diabética y cómo se diagnostica?

La retinopatía diabética es una complicación que afecta a los vasos sanguíneos de la retina, la capa interna del ojo responsable de captar la luz e imágenes para enviarlas al cerebro. Cuando estos vasos se dañan, la visión puede verse disminuida o las imágenes distorsionadas. Lo complicado es que esta enfermedad suele no presentar síntomas al principio, y el riesgo aumenta con el tiempo y el mal control de la glucemia en quienes padecen diabetes.

Para diagnosticar esta patología, el oftalmólogo realiza un examen del fondo de ojo, que incluye la retina, la mácula y el nervio óptico. Este procedimiento, que implica la dilatación de la pupila con gotas, es rápido y no genera dolor. En caso de detectar retinopatía diabética, se pueden realizar estudios adicionales para definir si es necesario iniciar un tratamiento.

La prevención es fundamental porque la diabetes es la segunda causa de ceguera en países industrializados y la principal en personas entre 25 y 74 años. En Argentina, según la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), hay alrededor de 4 millones de personas con diabetes, aunque muchas desconocen su diagnóstico debido a que la enfermedad puede ser silenciosa o asintomática.

La retinopatía diabética es una causa frecuente de pérdida de visión.

Desde que comenzó esta campaña en 1999, más de 45.000 pacientes diabéticos recibieron atención gratuita. De ellos, el 40% presentó lesiones compatibles con retinopatía diabética y el 9% tenía formas avanzadas que requirieron tratamiento. También se identificó que un 1% estaba afectado por ceguera relacionada con la diabetes.

Por eso, es clave que las personas con diabetes se realicen un control oftalmológico, con examen del fondo de ojo, al menos una vez al año y siempre con un médico oftalmólogo. Este profesional es el único capacitado para detectar y tratar las complicaciones visuales derivadas de la enfermedad, lo que puede hacer la diferencia para preservar la visión y la calidad de vida.