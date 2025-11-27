Robot Dreams es la tragicomedia animada que recomienda un experto en cine.

Un experto en cine recomendó las redes sociales una película disponible en Amazon Prime Video. Se trata de Robot Dreams, una tragicomedia animada que dura menos de dos horas y genera autocuestionamientos en el espectador.

El largometraje disponible en Amazon Prime fue coproducido entre Francia y España, estrenado en 2023 y dirigido por Pablo Berger. La película adapta el cómic homónimo de la historietista Sara Varon y presenta una historia emotiva ambientada en el Manhattan de los años 80: su trama sigue la relación entrañable entre un perro solitario y un robot que se convierten en amigos inseparables, explorando la ternura, la compañía y el paso del tiempo en una ciudad que nunca se detiene.

"Una película animada, sin un solo diálogo, que te va a romper el corazón más que cualquier drama. Así de simple, así de potente. Esto es Robot Dreams", fue la recomendación que hizo el influencer de cine cuya cuenta de Instagram se llama Sin Permiso. Robot Dreams hizo su debut internacional el 21 de mayo de 2023 durante el 76° Festival de Cine de Cannes, donde formó parte de la sección Proyecciones Especiales. Más adelante, la producción animada obtuvo un importante reconocimiento al recibir el galardón a Mejor Película dentro del apartado Contrechamp del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, uno de los encuentros más destacados para el cine animado a nivel mundial.

Robot Dreams es una película producida por Arcadia Motion Pictures (Barcelona) y Noodles Production (París). El trabajo de animación comenzó a mediados de junio de 2021 en Madrid y posteriormente se trasladó al estudio Loquiz Films, ubicado en la avenida Pío XII de Pamplona, un espacio creado especialmente para la realización de este proyecto.

Robot Dreams.

Una serie disponible en Disney que no podés perderte

El Profesor es una comedia dramática estadounidense creada por Brian Jordan Alvarez para la cadena FX. La serie sigue a Evan Marquez, personaje interpretado por el propio Alvarez, un docente que enfrenta los desafíos de su vida personal, el clima político actual y las exigencias de trabajar en un entorno escolar. Estrenada el 2 de septiembre de 2024, la serie llamó rápidamente la atención de la crítica, que resaltó tanto su humor ácido como la manera sensible en que trata los conflictos educativos, además de la destacada actuación de Alvarez.