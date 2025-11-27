Los argentinos que viajen a Brasil en sus vacaciones de verano podrán pagar con su cuenta de Mercado Pago utilizando el sistema Pix.

Este verano, los argentinos que viajen a Brasil podrán usar su cuenta digital de Mercado Pago para hacer compras en reales sin complicaciones. La plataforma habilitará la opción “Pagar con Pix”, que permite abonar en comercios brasileños con el saldo en pesos que tengan disponible, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas o cambiar moneda.

La función se activará de forma progresiva para todos los usuarios y promete una experiencia sencilla y segura. Desde la app, solo hay que escanear un código QR o ingresar una clave Pix para concretar el pago al instante. Pix es el sistema de pagos instantáneos más popular en Brasil y está presente en comercios de todo tamaño, lo que amplía las opciones para quienes disfruten de sus vacaciones allí.

Este lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento del turismo argentino hacia Brasil. Según el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), entre enero y octubre de 2025 más de 2,9 millones de argentinos viajaron a destinos brasileños, lo que representa un aumento del 85% respecto al mismo período del año anterior. Además, para la temporada de verano 2025/26 se espera un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países.

En ese sentido, Alejandro Melhem, Vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, explicó: “Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones”.

Mercado Pago suma a PIX y se amplían las opciones de pago para el verano 2026 en Brasil.

Esta novedad se suma a otros avances que la billetera virtual impulsa en la región para simplificar las transacciones de turistas. Actualmente, los argentinos que viajan a Uruguay ya pueden pagar con su cuenta digital escaneando el QR de Mercado Pago, mientras que los usuarios brasileños pueden abonar con Pix en comercios argentinos que usen la terminal Point Smart.

¿Cómo pagar en Brasil con Mercado Pago?

El proceso es muy fácil y seguro, además de evitar la necesidad de buscar cajeros o cambiar moneda extranjera, lo que ahorra tiempo y gestiones. Desde la app, los usuarios pueden controlar sus gastos durante las vacaciones consultando su historial de movimientos. Todo se realiza con la misma app que usan habitualmente en Argentina, sin necesidad de descargar nada extra.