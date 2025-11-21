Hay un destino de Brasil que enamora por su cercanía a islas paradisíacas que no están habitadas.

Si estás planeando tus próximas vacaciones en Brasil, hay un destino en Bahía que no podés dejar pasar. Se trata de Quarta Praia, un tramo costero ubicado en la isla de Morro de São Paulo, que se destaca por su belleza natural, tranquilidad y la posibilidad de recorrer un archipiélago sin alejarse del continente. Esta playa, que forma parte del archipiélago de Tinharé, se encuentra a solo 60 kilómetros al sur de Salvador, la capital bahiana.

Su acceso combina transporte terrestre y marítimo, pero al llegar la sensación es la de estar en un lugar aislado del ajetreo urbano, ideal para quienes buscan desconectarse y relajarse. Quarta Praia se diferencia de otras playas de la zona por su amplitud y baja concurrencia. Con entre 4 y 8 kilómetros de extensión, su ambiente sereno y su arena clara la convierten en un refugio para quienes prefieren evitar las multitudes. Además, su infraestructura es sencilla, con algunos bares y restaurantes que respetan la esencia tranquila del lugar.

Uno de los grandes atractivos que ofrece esta playa son las piscinas naturales que se forman con la marea baja. Los arrecifes dejan al descubierto zonas de agua cristalina y templada, perfectas para practicar snorkel y observar peces de colores en un entorno seguro. Esta característica la vuelve especialmente atractiva para familias, parejas y amantes de la vida marina.

Pero Quarta Praia no solo deslumbra por su mar. Su paisaje se completa con cocoteros, manglares y sectores de Mata Atlántica, que invitan a realizar largas caminatas o paseos a caballo frente al océano. La combinación de arena suave y aguas turquesas la transforma en uno de los destinos más fotogénicos y apreciados del Nordeste brasileño.

Quarta Praia es parte de la isla de Morro de São Paulo, un sitio reconocido por su paisaje encantador y natural.

Otras ventajas de viajar a Quarta Praia

Además, este paraíso ha recibido reconocimiento internacional. TripAdvisor la incluyó en varias ocasiones entre las mejores playas de Brasil y del mundo, lo que confirma su calidad ambiental y su creciente popularidad como destino turístico. Desde Quarta Praia, los visitantes pueden embarcarse en excursiones para conocer las otras islas del archipiélago de Tinharé, compuesto por seis islas, de las cuales solo tres están habitadas.

Cada tour ofrece una experiencia única para descubrir ecosistemas casi intactos y disfrutar de la naturaleza en estado puro. En definitiva, Quarta Praia es el lugar perfecto para quienes buscan un destino paradisíaco, tranquilo y con múltiples opciones para explorar. Si querés escapar del bullicio y conectar con un entorno virgen, este rincón de Bahía puede ser tu próximo destino soñado.