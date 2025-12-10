El cuadro de la Copa Argentina 2026 luego del sorteo: cómo quedaron Boca y River

Tanto Boca Juniors como River Plate ya tienen rivales definidos para jugar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. Este miércoles 10 de diciembre en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA se desarrolló el sorteo del certamen nacional que disputarán 64 clubes de nuestro país. Con la reciente clasificación de Claypole en la Primera C ocupando el último cupo, quedaron definidos todos los participantes y ahora se conocieron cómo serán los cruces.

Por supuesto, tanto el "Xeneize" como el "Millonario" comienzan como posibles favoritos a levantar el título que tendrá su final -en la que recién podrían cruzarse- a principios de noviembre, pero deberán superar todas las instancias al igual que sus rivales. Hasta finales de marzo tendrá lugar la primera fase con las fechas, los horarios y las sedes a definir, mientras que con el paso de los meses el campeonato que contará con VAR desde octavos contnuará su curso como en cada temporada a la par del Clausura y del Apertura, además de los torneos de la Conmebol.

El cuadro de la Copa Argentina 2026 después del sorteo

El equipo de Marcelo Gallardo jugará ante Ciudad de Bolívar y los de Claudio Úbeda se verán las caras con el debutante Gimnasia de Chivilcoy. Cabe destacar que ambos clubes -como sucederá tanto con Independiente y Racing como con San Lorenzo y Huracán- recién se podrán cruzar en el duelo decisivo.

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón.

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca.

River vs. Ciudad de Bolívar.

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy.

Independiente vs. Atenas de Córdoba.

Platense vs. Argentino de Monte Maíz.

Racing vs. San Martín de Formosa.

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar.

Lanús vs. Sarmiento de La Banda.

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela.

Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio.

Tigre vs. Claypole.

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros.

Newell's vs. Acassuso.

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes.

Gimasia y Esgrima de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas.

Instituto de Córdoba vs. Atlanta.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán.

Godoy Cruz vs. Morón.

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn.

Unión de Santa Fe vs. Agropecuario.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez.

Aldosivi vs. San Miguel.

Barracas Central vs. Temperley.

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú.

El calendario de la Copa Argentina 2026

32avos de final:

Equipos Conmebol: pueden jugar hasta el 25 de marzo.

Equipos no Conmebol: pueden jugar hasta el 15 de abril.

16avos de final:

Se llevarán a cabo durante las semanas de playoffs del Torneo Clausura.

Equipos no Conmebol: durante las 4 semanas de mata-mata.

Equipos Conmebol: el fin de semana siguiente de que queden eliminados.

Equipo Conmebol y finalista del campeonato: jugará el 31 de mayo.

Cuartos de final y semifinales:

Fecha y sedes a definir.

Final: