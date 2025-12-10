Entradas Die Toten Hosen en Argentina 2026: precios, bandas invitadas y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Die Toten Hosen en la actualidad.

Llega a Argentina Die Toten Hosen, con un recital imperdible en el Movistar Arena en 2026. La banda se despide del país con “Futbol Asado Vino y Adiós Amigos”, la última gira del histórico grupo de Düsseldorf en nuestro país. Una noche que promete condensar tres décadas de amor mutuo entre la banda y el público argentino. Una fiesta punk cargada de energía, emoción y ese vínculo imposible de replicar que nació en su primer show de 1992.

Será una despedida irrepetible: arriba del escenario, la intensidad que hizo de Die Toten Hosen una leyenda; abajo, la pasión de un país que los adoptó como propios. Es el momento de estar ahí para celebrar una historia compartida que quedará para siempre en la memoria del rock. "Es difícil para nosotros decirles adiós. Creemos que es mejor retirarse poco a poco y que la despedida sea acorde a nuestra increíble historia de amor", resaltó la banda en sus redes sociales, al anunciar su última visita.

Cuándo toca Die Toten Hosen en Argentina y qué bandas invitadas hay

Die Toten Hosen se presenta el 10 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

También asistirán al Club Unión y Progreso de Tandil el 5 de octubre de 2026 y al Bioceres Arena de Rosario el 7 de octubre de 2026.

Estarán presentes como bandas invitadas Cadena Perpetua y Feine Sahne Fischfilet.

Las entradas se pueden adquirir en la página del Movistar Arena.

Precios para ver a Die Toten Hosen en Movistar Arena 2026

Die Toten Hosen vuelve a Argentina.

Plateas altas: $69.000 con servicio incluido.

Campo parado: $80.500 con servicio incluido.

Plateas bajas: $103.500 con servicio incluido.

Invitados de Die Toten Hosen

Los invitados serán Cadena Perpetua y Feine Sahne Fischfilet, quien -según destacaron los propios Hosen- “van a hacer de cada noche algo aún mucho más especial”. “Cadena Perpetua abrirá nuestro último show. Hemos compartido escenario con ellos en el Hosen Fest de 2018 y en una loca ocasión en México muchos años atrás”, señalaron. Y los destacaron como “una de las bandas más populares y de nuestras favoritas del punk rock argentino: independientes, incansables, melódicos y comprometidos. Siempre señalados por nuestro amigo Pil como continuadores del mismo camino que él y Los Violadores comenzaron en los 80”.

Por otra parte, recalcaron que “será una enorme alegría presentar a Feine Sahne Fischfilet con nuestros fans argentinos”. “Hace más de 20 años que escriben himnos de punk rock crudo y cantan sobre fracasar y volver a intentarlo. Son una de nuestras bandas alemanas favoritas y si bien salieron de un pequeño estado al noreste, convierten cada escenario en una enorme fiesta. Estarán abriendo los tres shows de la gira”, resaltaron.