Furor por una calle en Ecuador que lleva el nombre de un ícono del folclore argentino

Una calle de un paradisíaco pueblito de Ecuador lleva el nombre de un ícono del folklore argentino.

En el pintoresco pueblo costero de Montañita, en Ecuador, tiene una calle que lleva el nombre de Alfredo Ábalos, reconocido cantante, compositor e intérprete del folclore argentino. Se trata de una iniciativa especial que surgió gracias a la inquietud de Facundo Zavaleta, un santiagueño que reside y trabaja en un hostal de esa localidad. Desde las redes sociales, el amante de la música popular explicó los motivos del reconocimiento.

Ábalos, quien vivió en el barrio 8 de Abril de Santiago del Estero desde joven hasta sus últimos días, fue un músico emblemático y dejó un legado musical que continúa vivo a través de sus hijos, Martín y Santiago, ambos integrantes del grupo La Pesada Santiagueña. Por su parte, Martín compartió en Facebook la historia detrás del homenaje inesperado.

Explicó que Facundo descubrió a Alfredo cuando tenía apenas cinco años en un viaje a Tucumán, donde escuchó sus discos. Según contó, “la gente, clientes, cuando ponía temas o discos de mi viejo, se arrimaban a la computadora para ver quién era, pasado el tiempo le decían, ‘pon más temas del viejito barbón’”.

El joven santiagueño tenía el sueño de conocer a Alfredo, pero ese deseo quedó inconcluso tras la muerte del músico hace poco más de un año. Por eso, decidió nombrar con su nombre la calle donde está ubicado el hostal en Montañita, una idea que fue aceptada con entusiasmo por los vecinos y visitantes.

Las reacciones al homenaje en Ecuador para Alfredo Ábalos

Martín Ábalos expresó su emoción por el gesto: “Hoy me comparte esta foto y me cuenta la historia que nos llena de emoción a toda la familia, gracias por recordar siempre a mi viejo, hermano, en nombre de toda la familia”. Además, agradeció al músico Gonzalo Velázquez, “por ponerme en contacto con vos Juan, ojalá te pueda conocer personalmente. Salud a tu memoria, viejo”.

En Montañita, a solamente 200 Kilómetros de Guayaquil, homenajearon a Alfredo Ábalos.

El homenaje generó gran repercusión en las redes sociales, con usuarios sugiriendo que en Santiago del Estero también se construya un monumento o se nombre alguna calle o barrio en honor a Alfredo Ábalos. Peteco Carabajal, otro referente del folclore, comentó con entusiasmo: “¡Que grosos todos!! Tu viejo! Juan! y ustedes!!!”.

Montañita, ubicada en la Parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, es una comuna de pescadores famosa por sus playas y su ambiente relajado. Se encuentra a unos 200 kilómetros de Guayaquil, frente al océano Pacífico, y ahora suma este homenaje cultural que conecta a Ecuador con la música tradicional argentina.