"No somos mecheros vip": los argentinos acusados de robo en Miami rompieron el silencio

Recientemente, los argentinos Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua, fueron acusados de hurtar productos e indumentaria del shopping Dolphin Mall, ubicado en la ciudad estadounidense de Miami. Bajo ese contexto, Aparo y Rua decidieron romper el silencio y referirse al hecho que se les imputa en tierras estadounidenses. Si bien los hombres deberán regresar al país norteamericano para continuar con la causa en enero de 2026, al hablar por primera vez desde que regresaron a la Argentina sostuvieron: "No somos mecheros VIP".

En diálogo con los medios, Mauricio y Juan Pablo catalogaron al hecho por el que se los acusa como "un episodio confuso" y a su vez, manifestaron no ser "mecheros VIP" ya que ellos son "trabajadores".

Los imputados, oriundos de Mendoza, contaron que ingresaron al shopping con sus otros tres amigos y explicaron que llevaban valijas vacías con el objetivo de poner allí todo lo que compraban. "En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría".

En una entrevista con el medio TN, los mendocinos señalaron que luego de detenerlos tardaron un día entero en leerles los cargos, imponiéndoles una fianza para la excarcelación. "No nos defendimos porque no era la instancia", remarcaron.

"Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra, solo es un reporte", contextualizaron los sospechosos acerca de su situación penal actual en el país anglosajón. Además sostuvieron que ninguno fue deportado y todos ellos se limitaron a pagar la fianza. Por último, sentenciaron: "Somos independientes, lo único que hacemos es trabajar".

El próximo 29 de enero Mauricio, Juan Pablo y sus otros tres amigos deberán regresar a Estados Unidos para continuar con la causa, en un proceso judicial que se espera será arduo y extenso.

Las palabras del abogado defensor de los acusados

Quien recientemente también brindó declaraciones fue Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández y abogado de dos de los cinco imputados en la causa. En la misma línea que sus defendidos, el letrado remarcó que todo se trató de "un malentendido".

Al argumentar en defensa de sus representados, Castillo explicó: "Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares". Y cerró: “Es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron".