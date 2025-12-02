Cinco argentinos detrás de un gran robo en el shopping más concurrido de Miami

Cinco turistas argentinos, identificados como Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuluoga Arenas (49), Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49) y Juan Pablo Rua (45), fueron arrestados en Miami por robar ropa en el conocido centro comercial Dolphin Mall.

El shopping está ubicado al sur de Florida y es uno de los más visitados de la zona. De acuerdo a la información que brindaron medios locales, los delincuentes armaron un operativo para realizar los robos y salir impunes, pero algo falló.

Los cinco hombres aprovecharon que los agentes de la Sweetwater Police estaban fuera de servicio para ingresar a los locales de ese centro comercial y llevarse indumentaria de distintas marcas como The North Face, Columbia, Tommy Hilfiger y Burlington. De este último se robaron valijas en las que depositaron la ropa que luego hurtaron de los otros locales.

La policía recibió denuncias por robo y acudieron a las cámaras de seguridad para atrapar a los delincuentes. Allí vieron que los malhechores actuaban de forma organizada y se dispersaban para no generar sospechas: mientras algunos hablaban con los empleados de los lugares, otros aprovechaban para llevarse los productos de las tiendas. De hecho, en las imágenes el modus operandi se ve claro: tomaban las prendas y se escabullían rápido hacia la puerta de salida.

La detención de los cinco turistas argentinos en Miami

Tras analizar el material fílmico, los efectivos de la Policía lograron identificar a los delincuentes y a dos de ellos los detuvieron en una parada de colectivo muy cerca del shopping. Tenían 950 dólares de objetos robados. A los otros tres los ubicaron dentro del centro comercial con un total de 1000 dólares. Los cinco están arrestados por el delito de "esquema organizado para defraudar y hurto en tiendas".

Quiénes son

De acuerdo a la información que trascendió, los cinco delincuentes son empresarios y provienen de la provincia de Mendoza. Diego Luis Xiccato es dueño de un conocido salón de belleza de la ciudad; Mauricio Ariel Aparo es piloto de autos y ahora tiene una empresa de marketing junto a Sebastián Luis Moyano; Juan Manuel Zuloaga Arenas es comerciante, según indica en sus registros de ARCA.