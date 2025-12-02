Chau Starlink: así es Amazon Leo Ultra, la propuesta de internet satelital premium

Leo Ultra es una antena de matriz en fase de alto rendimiento, diseñada para operar bajo condiciones extremas.

El mercado de Internet satelital, dominado durante años por Starlink, empieza a cambiar de rumbo. Amazon lanzó Leo Ultra, su antena estrella dentro de la red Amazon Leo (antes Project Kuiper), con una promesa fuerte: velocidades de hasta 1 Gbps y rendimiento premium para empresas que operan en zonas donde la conectividad terrestre no llega. Esta nueva propuesta apunta directamente a sectores como energía, transporte, minería y operaciones marítimas, posicionando a Amazon como un competidor real en un segmento donde la confiabilidad es crítica.

A diferencia del enfoque masivo y residencial de Starlink, Amazon apuesta a un modelo empresarial integrado con Amazon Web Services (AWS), ofreciendo redes privadas, baja latencia y servicios de gestión avanzada. Con más de 150 satélites ya en órbita y despliegue comercial previsto para 2026, la compañía acelera su entrada en un mercado de alto potencial para gobiernos y corporaciones.

Qué es Amazon Leo Ultra y por qué apunta al segmento premium

Leo Ultra es una antena de matriz en fase de alto rendimiento, diseñada para operar bajo condiciones extremas. Mide 50,8 x 76,2 cm, pesa cerca de 17 kg y cuenta con un diseño plano sin partes móviles, facilitando la instalación y reduciendo mantenimiento. Gracias a un chip de silicio desarrollado por Amazon y algoritmos propios de procesamiento de señal, alcanza 1 Gbps de descarga y 400 Mbps de subida, superando ampliamente los kits empresariales actuales.

El equipo está pensado para entornos exigentes como plataformas petroleras, barcos o hubs logísticos. Además incluye puertos Ethernet, cifrado avanzado y soporte técnico prioritario 24/7, con el objetivo de integrarse de forma directa en infraestructuras corporativas.

Disponibilidad, precios y primeros clientes

Amazon ya comenzó un programa de avance para clientes selectos, entre ellos JetBlue, Hunt Energy y Crane Worldwide Logistics, que recibirán las primeras unidades antes de la disponibilidad comercial global en 2026. Aunque no hay precios oficiales, se espera un valor superior a los 2.000 dólares por terminal, con suscripciones mensuales según capacidad dedicada.

La empresa apunta a un modelo B2B, evitando subsidios masivos y priorizando ventas directas y servicios gestionados mediante AWS.

Leo Ultra ofrece cinco veces más velocidad que el promedio de Starlink.

Diferencias con Starlink y llegada a la Argentina

Mientras Starlink sigue liderando el segmento residencial, Amazon busca capturar nichos empresariales de alto consumo. Leo Ultra ofrece cinco veces más velocidad que el promedio de Starlink en picos y mejor latencia para monitoreo en tiempo real.

En América latina, Amazon Leo desembarcará entre 2025 y 2026 mediante un acuerdo con Vrio Corp, con foco en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. El objetivo: reducir brechas digitales y potenciar sectores productivos que dependen de conectividad crítica.