El argentino grabó un video para el hijo de su ingeniero.

Desde su llegada a la Fórmula 1 con Williams, Franco Colapinto se convirtió en uno de los pilotos más queridos en el paddock, cosechando seguidores tanto en Argentina como en otros países, especialmente niños que lo ven como un ejemplo a seguir. Tras su llegada a Alpine a inicios de año, el pilarense no tardó en ganarse el cariño de gran parte del equipo, tanto en la fábrica como dentro de la estructura que cada fin de semana de carrera lo acompaña en los distintos circuitos del calendario.

Si bien el piloto argentino tuvo que esperar a la séptima fecha para tener su debut con la escudería francesa en el GP de Ímola, no tardó en gestar una relación con los mecánicos y aquellas personas que tiene más cerca en su lado del garaje. Una de esos individuos es Stuart Barlow, su ingeniero de pista, que es el encargado de darle indicaciones y resolverle dudas durante cada Gran Premio y con quien se sabe que construyó una sólida relación.

Una muestra de ello se vio este domingo tras el GP de Qatar, cuando Barlow le informó su posición final una vez cruzada la línea de meta. “Bandera a cuadros, bandera a cuadros. Terminamos P14, al final ahí. No fue el mejor fin de semana para nosotros aquí”, comenzó el ingeniero, que le aseguró que intentarán resolver las cosas para la siguiente fecha y estudiarán la pérdida de ritmo que se evidenció en las últimas vueltas.

Sin embargo, casi inmediatamente, Barlow cambió el discurso para hablar de un asunto más personal con Franco: “Gracias, amigo. Tuvo un cumpleaños muy especial hoy, así que muchas gracias. Le gustó mucho el video”. Y es que Colapinto había grabado un video dedicado al hijo de su ingeniero por su cumpleaños, un gesto que dio muestra de la buena relación existente entre ambos.

Ante dicha relevación, el argentino aprovechó para lanzarle una broma a Barlow sobre el futuro de su hijo: “¿Va a correr o por ahora no?”. La respuesta, no menos jocosa, mostró la cercanía que hay entre piloto e ingeniero: “Creo que eso ya está empezando a ser un poco caro para mí, amigo. No estoy seguro de que queramos empezar con el karting además de la F1”.

Colapinto terminó en el decimocuarto lugar en Qatar.

Última carrera para Colapinto en 2025

Tras el decimocuarto lugar en el GP de Qatar, a Franco Colapinto solamente le queda una fecha por delante para cerrar una temporada complicada con Alpine en la que no logró sumar puntos. El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se trasladará al Circuito Yas Marina para el Gran Premio de Abu Dhabi por la última fecha del año, en la que el argentino buscará sus primeros puntos y la máxima categoría decidirá a su campeón, título que se debate entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.