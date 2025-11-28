El británico volverá a las pistas en diciembre.

En la previa al Gran Premio de Qatar, James Vowles aprovechó para lanzar una bomba con su regreso a las pistas una vez que termine la actual temporada de la Fórmula 1, en la que Williams lidera la zona media desde el quinto puesto de la tabla de constructores. A sus 46 años, el exjefe de Franco Colapinto se pondrá nuevamente frente al volante, aunque no lo hará en la máxima categoría, sino en el mundo de las carreras de resistencia.

Durante la jornada del miércoles, el director de Williams confirmó que participará en las 12 Horas del Golfo 2025, que se llevará a cabo en el fin de semana del 14 de diciembre, una semana después del Gran Premio de Abu Dhabi. A sus 46 años, Vowles se unirá al equipo Garage 59, el mismo con el que tuvo su última presentación oficial en 2022 a bordo de un McLaren 720S GT3 en cuatro fechas de la Asian Le Mans Series.

De acuerdo con Motorsport, la cita se realizará en el Circuito Yas Marina, el mismo que hace de sede del GP de Abu Dhabi, y el ingeniero se subirá a la versión Evo de ese McLaren, por lo que conocerá tanto el coche como la escudería que lo acompañarán en esta aventura. Además, Vowles no estará solo, ya que este tipo de competencias se realizan por equipos, con pilotos que van intercambiando el volante cada determinada cantidad de horas.

En este caso, el inglés estará junto a Alexander West, ganador del Pro-Am 2024, Marco Pulcini, bicampeón Pro-Am del International GT Open, y Mark Sansom, quien fue subcampeón de la última edición del Am del International GT Open. Al respecto de estos compañeros, el jefe de Williams afirmó: “Será un placer compartir el coche con Alex, Mark y Marco, y volver a experimentar las carreras desde el asiento del piloto”.

Ahora bien, en cuanto a su regreso a las carreras de resistencia, Vowles agregó: “La oportunidad de volver a ponerme un casco de competición es algo que disfruto enormemente. Garage 59 es un equipo que conozco bien por nuestro tiempo juntos en 2022. Las 12 Horas del Golfo son un evento fantástico con una parrilla competitiva”. Cabe mencionar que esta será la primera participación que tendrá como piloto desde que asumió su cargo en Williams, puesto que en 2022 todavía era director de estrategia de Mercedes.

Vowles lleva tres años al mando de Williams.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el GP de Qatar, que se realizará en el Circuito Internacional de Lusail bajo el formato sprint. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la penúltima fecha del campeonato: