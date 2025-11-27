Albon chocó con Colapinto en el GP de Las Vegas.

La largada del GP de Las Vegas fue muy accidentada este domingo, con unos incidentes en la zona media de la grilla que complicó el resto de la carrera de varios pilotos e incluso con algunos abandonos en la primera vuelta. Si bien las miradas estuvieron centradas en el choque de Gabriel Bortoleto a Lance Stroll, del cual también salió perjudicado Pierre Gasly, Franco Colapinto protagonizó otro contacto con Alex Albon.

El piloto argentino había logrado evitar verse involucrado en el accidente de Bortoleto, Stroll y Gasly, pero su excompañero no estuvo atento y terminó chocándolo en la parte trasera del A525. Como consecuencia, Colapinto sufrió daños en el difusor y el monoplaza perdió puntos de aerodinámica, lo que condicionó el rendimiento del Alpine por el resto de la carrera y fue el motivo principal de que haya sido el último en cruzar la línea de meta.

Pero el pilarense no fue el único perjudicado, puesto que Albon también sufrió las consecuencias del impacto, no solo por la rotura del alerón delantero, sino porque el FW47 quedó con daños internos que lo obligaron a abandonar en la vuelta 37. En declaraciones a la prensa después de su retiro, el tailandés explicó que el principal problema que tuvo es que se quedó sin manera de poder comunicarse con Williams después del accidente.

“No tuvimos radio en ningún momento de la carrera, así que vuelta a las andadas con los paneles. Si lo piensas: sin radio, sin visibilidad de las banderas azules, pueden pasar todo tipo de cosas”, comenzó el tailandés en declaraciones rescatadas por Motorsport. En la F1 actual, la ausencia de la radio retrasa los tiempos de reacción de los pilotos en relación con las situaciones en la pista, como banderas amarillas o la presencia de monoplazas adelante que marchen más lento por algún inconveniente.

Si a eso se suma el dibujo del trazado de la “ciudad del juego”, caracterizado por ser callejero y con curvas ciegas, esto resulta de un peligro significante para los pilotos, motivo por el que se optó por el abandono. “Incluso pequeñas cosas como los coches de seguridad y los restos en la pista, tienes que descubrirlas por ti mismo, así que puedes imaginarte que no es lo ideal. En un circuito como Las Vegas, es un poco peligroso, así que acortamos la carrera”, afirmó Albon.

Albon está octavo con 73 puntos.

El bajón de Albon en la temporada

A pesar de haber tenido un fuerte inicio de temporada, llegando a posicionarse entre los cinco mejores en cuatro oportunidades, el rendimiento de Alex Albon ha bajado considerablemente desde el GP de Azerbaiyán. Tal es así que el tailandés suma seis fechas consecutivas fuera de los puntos, a excepción de la sprint en Austin, en la que culminó en el sexto lugar.