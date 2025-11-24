Opiniones divididas en Alpine: Pierre Gasly contradijo a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas

Gasly suma 22 puntos en el campeonato.

El GP de Las Vegas de la Fórmula 1 no resultó positivo para Alpine este fin de semana, puesto que el accidentado inicio de la carrera en la madrugada del domingo ocasionó daños tanto en el coche de Franco Colapinto como en el de Pierre Gasly. De hecho, Flavio Briatore confirmó que ambos monoplazas perdieron carga aerodinámica como consecuencia de los impactos recibidos, lo que mermó el rendimiento del A525 en pista.

Tal es así que el piloto argentino, que había largado decimoquinto, fue el último en cruzar la línea de meta en el Circuito callejero de Las Vegas, mientras que su compañero quedó en el decimotercer lugar tras la doble descalificación de McLaren. Ni bien terminada la carrera, Colapinto se dirigió a la zona mixta, donde mostró su descontento con el rendimiento del monoplaza, aunque advirtió que no sabía si era por el accidente con Alex Albon o no.

“Tenía cero agarre, no podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No sé si es de los daños que tenía o qué, la verdad que fue un desastre hoy el auto”, había dicho Franco, pero Gasly tenía una opinión distinta en cuanto a la performance del A525. “Estoy muy contento. Tuvimos un bajón a mitad de temporada y descubrimos algunas de las razones por las que no estaba yendo tan bien. Debo decir que estoy bastante satisfecho”, afirmó el francés en diálogo con la prensa.

Y es que el piloto galo tuvo una perspectiva más amplia del año que atravesó Alpine en este 2025, por lo que se quedó con las cosas positivas a pesar de lo sucedido en la carrera. “Seguimos intentando cada fin de semana y ayer fue bastante duro, fue bastante duro, pero creo que en general hicimos un buen trabajo. Es solo una lástima para todos los chicos no poder beneficiarnos realmente de eso”, agregó Gasly.

Cabe mencionar que, antes de la carrera, Pierre había logrado meterse en la Q3 en la clasificación del sábado, en la que terminó en el décimo lugar, mientras que Colapinto no pudo pasar de la Q2. El argentino venía con una buena vuelta para quedar cerca del pase a la Q3, pero una zona mojada del circuito hizo que pierda el control del monoplaza y, aunque logró evitar un accidente, se quedó sin tiempo y sin batería como para realizar otro intento.

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

El enojo de Colapinto en Las Vegas

Tras la carrera, Franco Colapinto se acercó a la zona mixta para dialogar con la prensa, pero establecer la conversación no fue muy sencillo debido a los ruidos ocasionados por los fuegos artificiales. De ahí que el argentino se haya mostrado molesto y haya declarado: “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros. Son las diez de la noche... La guita que se gastan en esa pelotudez”.