Max Verstappen, al galope desde atrás: así quedó el campeonato de la F1 tras Las Vegas

Verstappen suma seis victorias en la temporada.

Luego de su asombrosa recuperación en Interlagos, donde salió desde el pitlane y llegó a cerrar la carrera en el tercer lugar, Max Verstappen llegó al Gran Premio de Las Vegas con la difícil tarea de mantener vivas sus esperanzas de luchar por el título. De hecho, el vigente campeón de la Fórmula 1 estaba a 49 puntos de Lando Norris, quien este sábado se hizo con la pole en la clasificación y quedó con grandes chances de quedarse con la victoria en la “ciudad del juego”.

Sin embargo, el británico no tuvo una salida prolija en la madrugada de este domingo, puesto que estuvo a punto de enviar a Verstappen contra los muros y luego se pasó en la primera curva, lo que lo hizo perder el liderato. Como consecuencia, el piloto neerlandés tomó la delantera en el comienzo de la carrera, que tuvo una largada accidentada, especialmente en la zona media, lo que produjo la inmediata intervención del Virtual Safety Car.

El incidente entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll terminó con el abandono de ambos pilotos y piezas de los monoplazas en la pista, por lo que los asistentes tuvieron que ingresar para quitar los escombros. Unos minutos después, la bandera verde volvió para la cuarta vuelta, con Verstappen a la cabeza delante de George Russell, quien también se había visto beneficiado por el error de Norris en la primera curva.

De hecho, en esta etapa inicial, el piloto de Mercedes intentó superar al tetracampeón del mundo, que logró alejarse del alcance del DRS y se construyó una sólida ventaja. Tal es así que Red Bull recién lo llamó a boxes en el giro 26, cuando Max cambió los neumáticos medios por los duros y volvió a la pista manteniendo el primer lugar a pesar de la lenta detención que tuvo su equipo.

Gracias a esto, Verstappen siguió al frente y obtuvo su sexta victoria de la temporada con un tiempo de 1:21:08.429, seguido por Norris (+20.741s) y Russell (+23.546s), que no pudo mantener a raya al McLaren y cedió la posición para priorizar su permanencia en el podio. Por su parte, Oscar Piastri (+27.650s), que cruzó la línea de meta en el quinto lugar, terminó cuarto gracias a la penalización que recibió Andrea Kimi Antonelli (+30.488s) por falsa largada.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Las Vegas.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Las Vegas

Lando Norris: 408 puntos. Oscar Piastri: 378. Max Verstappen: 366. George Russell: 291. Charles Leclerc: 222. Lewis Hamilton: 149. Andrea Kimi Antonelli: 132. Alex Albon: 73. Isack Hadjar: 47. Nico Hülkenberg: 45. Carlos Sainz: 44. Oliver Bearman: 40. Fernando Alonso: 40. Liam Lawson: 36. Lance Stroll: 32. Esteban Ocon: 30. Yuki Tsunoda: 28. Pierre Gasly: 22. Gabriel Bortoleto: 19. Franco Colapinto: 0.

Verstappen quedó a 42 puntos de Norris.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana para la disputa de la penúltima fecha con el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail (28-30 de noviembre). Allí, el último en ganar ha sido Verstappen, quien terminó delante de Leclerc y Piastri en la temporada pasada.