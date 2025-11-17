McLaren le suelta la mano a Piastri y juega todo para Norris en el final de la F1

Piastri suma 366 puntos y siete victorias.

Luego de haber liderado en gran parte del campeonato, Oscar Piastri comenzó a perder terreno en la segunda parte de la temporada, a tal punto que finalmente cedió el liderato a su compañero tras el Gran Premio de México. Desde entonces, Lando Norris ha tomado la punta en la tabla de la Fórmula 1 y, con la victoria en el GP de Brasil, ha estirado su ventaja a 24 puntos sobre el oceánico, que comienza a quedarse sin margen de error en la lucha por el título.

De ahí que cada momento en la pista pueda ser determinante para la definición del campeonato, motivo por el que la decisión de McLaren terminará perjudicando al piloto australiano antes del cierre de la temporada. Y es que cada escudería tiene la obligación de cederles a los novatos la posibilidad de disputar entrenamientos en fechas oficiales, un requisito que este año pasó de dos a cuatro prácticas en total.

Hasta el momento, el equipo de Woking ha cumplido con tres de estas sesiones y, en dos de ellas, el que ha cedido su monoplaza ha sido Norris, por lo que Piastri deberá prestar su MCL39 en una de las fechas restantes. Ahora bien, el problema es que no hay otro lugar para que un novato compita que en el GP de Abu Dhabi por la última fecha del año, ya que el Circuito Yas Marina es el único apto para los novatos.

Esto se debe a que la siguiente cita será en el GP de Las Vegas, que tiene un circuito callejero que podría resultar muy peligroso para que los jóvenes tengan sus primeras experiencias sobre un F1, mientras que el GP de Qatar se encuentra bajo el formato sprint con una sola sesión que no se suele sacrificar. Ante este panorama, es casi seguro que Piastri no estará en la FP1 de Abu Dhabi, lo que le dará una pequeña ventaja a Norris.

Claro que McLaren no es el único equipo que deberá hacer este movimiento, ya que solamente tres escuderías han cumplido con esta obligación: Mercedes, Sauber y Haas. Por lo tanto, la FP1 del GP de Abu Dhabi tendrá siete novatos en pista, puesto que Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls y Alpine también deberán cambiar sus pilotos en la última fecha.

Norris es el favorito de McLaren para el título.

¿A qué hora corre la Fórmula 1 la próxima carrera?

La F1 volverá el próximo fin de semana con el GP de Las Vegas, que se realizará en el Circuito callejero de Las Vegas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigesimosegunda fecha del campeonato:

FP1: jueves – 21:30 horas.

FP2: viernes – 1:00.

FP3: viernes – 21:30.

Clasificación: sábado – 1:00.