Norris suma siete victorias en la temporada.

Cuando el campeonato de la Fórmula 1 parecía destinado a terminar en las manos de Oscar Piastri, Lando Norris comenzó a recuperar terreno paulatinamente hasta que le arrebató el liderato con su triunfo en el GP de México hace unas semanas. Para ese entonces, la diferencia entre ambos era de tan solo un punto, una diferencia que aumentó de manera considerable este fin de semana en el GP de Brasil, donde el inglés se quedó tanto con la sprint como con la carrera principal.

El piloto británico había llegado a Interlagos en medio de una ola de críticas por los puntos que le “debe” a su compañero por la posición que le dio en Monza ante la orden de McLaren, pero Norris ha decidido hacer caso omiso a los comentarios. Así lo manifestó este domingo tras su segundo triunfo consecutivo, el cual ha resultado más complejo de lo que preveía, tal como lo afirmó en diálogo con la prensa al término de la carrera.

“Me lo he tenido que trabajar. Es increíble ganar en Brasil”, había comenzado el líder del campeonato, que aprovechó para enviarle un agradecimiento a uno de sus mentores en el automovilismo. Claro que la pregunta sobre las críticas que ha recibido en los últimos meses iba a llegar, a lo que el inglés contestó que ha optado por ignorar completamente a sus detractores y responder con su rendimiento en la pista.

“He ignorado a todo el mundo que habla mal, me he centrado en mí mismo. El equipo me ha dado un gran coche y yo he trabajado duro. No es fácil, no hemos sido lo más rápidos en pista, pero contento de llevarnos la victoria”, respondió Norris. Con respecto al detalle de no haber sido los más rápidos, el inglés se ha mostrado interesado en la recuperación que ha tenido Max Verstappen, quien salió del pitlane y terminó tercero, sin mencionar que, de no haber sido por la pinchadura, podría haber obtenido un resultado mejor.

“Es una gran victoria, pero viendo lo rápido que está siendo Max estoy decepcionado de no ser tan rápido”, observó Lando, que teme que el campeonato se escape en las últimas tres fechas del calendario. “No queda mucho y las cosas pueden cambiar muy rápido, ya lo hemos visto. Ignoro a todo el mundo, agacho la cabeza y me centro en mí mismo”, cerró Norris.

Los McLaren son los principales contendientes al título.

La lucha a tres frentes en la F1

A falta de tres fechas para el final de la temporada, Lando Norris lidera con 390 puntos, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen con 366 y 341, respectivamente. Con 83 puntos en juego, la diferencia entre los dos McLaren es de 24 unidades, mientras que el tetracampeón del mundo está a 49 puntos, todavía con chances de dar el batacazo y levantar su quinto título de la Fórmula 1.