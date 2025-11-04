La burla de un exdirector de la F1 a McLaren en plena disputa del campeonato: “A favor de Max”

Verstappen todavía tiene chances de ganar el título.

A pesar de la victoria de Lando Norris que le permitió volver al liderato tras el GP de México, la lucha por el título de la Fórmula 1 se mantiene abierta a falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada. Antes de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen venía con una racha de cuatro fechas con mejores resultados que los McLaren, lo que le había permitido ponerse a 40 puntos de Oscar Piastri.

Tras la vigésima fecha, el piloto neerlandés achicó más la brecha y quedó a 36 puntos de Norris, el nuevo líder del campeonato, y mantiene sus chances de alcanzar su quinto título en la máxima categoría. En este contexto, Günther Steiner se refirió a cómo los códigos que se mantienen en McLaren le permitieron a Verstappen recuperarse en una temporada que parecía completamente perdida para Red Bull hace unos meses.

Consultado sobre las chances de que el tetracampeón del mundo logre su cometido de ganar su quinto título al hilo a fin de año, el exdirector de Haas remarcó que podría suceder, en parte, gracias a McLaren. “Hace unas carreras habría dicho claramente que no, ahora digo que sí. Y su mejor aliado en la lucha por el campeonato es McLaren. Las reglas papaya están a favor de Max”, respondió en diálogo con el podcast The Red Flags.

Ahora bien, para muchos, la caída de rendimiento de Red Bull en México podría ser el indicio definitivo de la recuperación de McLaren, aunque Steiner no considera que lo sucedido en la última carrera sirva para medir la vara. “México es un circuito especial por la altitud. Por eso no hay que llegar a la conclusión de que Red Bull de repente ya no es competitivo”, señaló el austriaco, que mantiene la expectativa acerca de lo que podría suceder en las últimas cuatro fechas del calendario.

El problema de McLaren que favorecería a Verstappen

Uno de los puntos más discutidos en la Fórmula 1 durante las últimas semanas fue la caída de rendimiento de Oscar Piastri, quien perdió la punta en el GP de México y ahora está un punto detrás de su compañero. Si bien es evidente que el australiano no tiene el mismo apoyo que Lando Norris en el equipo, la falta de decisión de McLaren con respecto a la diferenciación entre un piloto uno y un piloto dos podría repercutir en el cierre de temporada.

Así quedó la lucha por el campeonato en la F1.

De hecho, se espera que haya un duelo entre los dos pilotos en estas últimas cuatro fechas, algo que podría beneficiar a Max Verstappen si sabe aprovechar las oportunidades. A eso se suma que Red Bull evolucionó su coche para buscar el campeonato, mientras que McLaren se centró en el desarrollo del monoplaza del 2026, lo que aumenta en parte las posibilidades del neerlandés para dar el batacazo a final de año.