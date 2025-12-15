Mundial 2026: la FIFA reportó los 5 partidos más elegidos y el Top-10 de países para la compra de entradas

Será la primera edición del Mundial con el nuevo formato.

Luego de concretarse la repartija de la fase de grupos tras el sorteo realizado en Washington DC, la FIFA comenzó con la venta de entradas para los encuentros del Mundial 2026 a través de su sitio oficial. Este fin de semana, comenzó la tercera etapa para comprar los tickets en búsqueda de un lugar para ver de primera mano algún partido en la Copa del Mundo organizada por Canadá, México y Estados Unidos.

Dicha fase de la venta permitió al ente organizador llegar a reconocer la enorme demanda que están teniendo para la siguiente cita mundialista, un tema que abordó en un reciente informe publicado en su portal de noticias. Para el certamen que se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, la FIFA reveló que tiene hinchas de más de 200 países que presentaron aproximadamente 5 millones de solicitudes de entradas en la página oficial.

En su informe, la FIFA dio a conocer que uno de los encuentros con mayor demanda es el cruce entre Colombia y Portugal, que se disputará en la tercera fecha del Grupo K el 27 de junio en Miami. Al partido entre los lusos y los cafeteros le siguen Brasil vs. Marruecos (13 de junio), México vs. Corea del Sur (18 de junio), Ecuador vs. Alemania (25 de junio) y Escocia vs. Brasil (24 de junio) para completar el Top-5.

Ahora bien, la entidad regidora también informó acerca de los países que generan más demanda de entradas, entre los que obviamente se encuentran las tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá. Por fuera de estas, la FIFA exhibió el Top-10, que se ordena del siguiente modo: Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.

Sin dudas, la presencia del seleccionado escocés a 28 años de su última participación en Francia 1998 hace que sea uno de los equipos más llamativos, sin mencionar que estará junto a Brasil, Marruecos y Haití en el Grupo C. Vale la pena recordar que se podrá solicitar entradas hasta el 13 de enero antes del sorteo aleatorio, además de que la reserva de un lugar en el sorteo no garantiza tener una entrada, además de que es requisito contar con un FIFA ID.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026