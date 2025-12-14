El pedido de Miguel Merentiel en Boca que pone en duda su continuidad

El mercado de pases se encuentra activo para Boca después de que fue eliminado por Racing del Torneo Clausura y esto no solo expone que está en discusión la continuidad o no de Claudio Úbeda como entrenador, sino que también la de Miguel Merentiel. El delantero mantendrá una charla con los directivos en la que realizará un pedido que podría llegar a decretar su salida de cara a la temporada 2026.

En la finalización de la agenda deportiva, el Xeneize debe tomar algunas decisiones pensando en el armado del plantel que disputará la Copa Libertadores. Esto implica señalarle a determinados jugadores que deben buscarse un club porque no van a ser considerados, mientras que otros tendrán la chance de quedarse siempre y cuando acepten determinadas condiciones. Caso contrario, no quedará otra alternativa de que emigren por medio de una oferta de préstamo o venta. Algo que podría afectar de manera directa al atacante uruguayo.

"Con Miguel Merentiel se va a dar una charla. No, esto que surgió en estas horas que pidió irse. Lo que quiere Merentiel es una actualización de contrato porque la última le quedó vieja", expresó el periodista Martín Costa en Radio Splendid. Las condiciones salariales podrían provocar que el jugador se vea obligado a buscar una propuesta de venta que le permita alcanzar esa tranquilidad económica que pretende.

Esto se vincula con un rumor que llega desde España en el que presenta a Betis como uno de los interesados es quedarse con la ficha del atacante en el mercado de pases de verano. Se habla de un cruce de llamados para conocer las condiciones que Boca exigirá para sentarse a negociar. Una de ellas es el pago de la cláusula de rescisión que es de 18 millones de dólares, que deben cancelarse en un pago y libre de cualquier tipo de retención.

Por otro lado, el jugador desmintió los rumores que hablaban de cierta presión para que Boca lo venda de manera obligada en el próximo mercado de pases. “Te digo la verdad, acá soy feliz. Mi deseo es quedarme acá. Es mi lugar en el mundo, sí. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. Que sea lo que tenga que ser”, expresó en charlas con los medios presentes en el predio del club ubicado en Ezeiza.

Un delantero que se va de Boca en 2026

Mientras Boca intenta llegar a un acuerdo con Merentiel para poder asegurar su continuidad dentro del plantel de cara a la temporada 2026, se conoció que Juan Román Riquelme tiene decidido desprenderse de la ficha de Milton Giménez en el mercado de pases de verano. Una decisión que provoca opiniones repartidas entre los hinchas, debido a que no todos están apruebas que se lleve a cabo una posible transferencia.

“Si aparece una posibilidad por Milton Giménez, creo que sale”, expuso el periodista Martín Costa. Hasta el momento, solo hay sondeos pero ninguno con chances de transformarse en una propuesta formal con el paso de los días. Hay que recordar que el Xeneize pagó 3.7 millones de euros por la totalidad de su ficha, y buscará recuperar dicho valor con el fin de darle salida a un atacante que en principio es considerado como transferible para Claudio Úbeda.