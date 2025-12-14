ATE confirmó un paro y movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

En línea con la CGT, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional para el 18 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir de las 15 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por Javier Milei.

Además, exigió una inmediata reapertura de paritarias para "recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años" y rechazar la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal.

La medida de fuerza fue decidida por el Consejo Directivo Nacional de ATE luego de ser mandatada por las conducciones de las 191 seccionales y las 24 provincias durante el Confederal celebrado el 27 de noviembre en San Luis. Además, en cada provincia las protestas se focalizarán en las respectivas Casas de Gobierno.

“Hay que empezar a pudrírsela a los Gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”, apuntó el Secretario General del sindicato estatal, Rodolfo Aguiar.

El titular de ATE agregó que "es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, peor aún que la que regía en dictadura. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático”.

La secretaria Adjunta de ATE cruzó el proyecto de Milei: "Reforma patronal"

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, criticó el contenido de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei al calificarla como una “reforma patronal” con la que se pretende "cristalizar la precariedad laboral" que existe en la actualidad. Entre sus críticas está la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la creación del "banco de horas".

“En primer lugar estoy viendo que no es una reforma laboral, que es una reforma patronal, digamos, que en definitiva lo que nosotros decimos es que intenta cristalizar una situación de precariedad laboral que no es de hoy, que en concreto lleva mucho tiempo, muchos años y muchos gobiernos”, dijo Cabezas en diálogo con Radio Rivadavia.

La gremialista planteó que la solución a la alta tasa de informalidad en el país no es "blanquearla" sino intentar que "los trabajadores y trabajadoras que no conocen lo que es un trabajo con derechos efectivamente lo tengan".

En esa línea, Cabezas negó que se tenga que endurecer la legislación actual para paliar los altos niveles de empleo no registrado e informal. “También en el mundo lo que se está diciendo es que la solución es modificar las leyes a la baja, si querés, de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo.

Para la dirigente de ATE, el denominado "banco de horas" es una "barbaridad" porque se trata de una figura que vulnera la capacidad del trabajador de disponer del "tiempo de su vida". Con esta medida, se permitiría que picos de producción se compensen con menos carga en otros períodos.

También criticó la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, con lo que se obligará a renegociar convenios vencidos en el plazo de un año. "Si un convenio venció y un gobierno no lo quiso volver a a negociar... si la Secretaría de Empleo no está de acuerdo con alguna cláusula del convenio, la puede dar de baja", explicó.