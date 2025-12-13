Protesta contra la megaminería terminó con detenidos y una denuncia del CELS por represión

Manifestantes el jueves a la noche en contra de la megaminería en el centro de Mendoza.

Este jueves, en Mendoza, se llevó adelante una protesta en contra de la ley que se votó el pasado martes en la Legislatura provincial donde se aprobó la megaminería en la provincia, un claro gesto del gobernador Alfredo Cornejo al presidente Javier Milei. Ocurrió en el centro de la ciudad de Mendoza y en medio de la protesta, la policía mendocina persiguió y reprimió a los manifestantes que se pronunciaban en contra del proyecto. Cuando quisieron hablar con dos periodistas de un canal de televisión, estos también fueron detenidos junto a otras 11 personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la situación y los cronistas fueron liberados sin ninguna imputación.

El Senado mendocino le alegró el martes al Gobierno al aprobar un proyecto minero que presentó resistencia callejera. Días atrás, el presidente Milei respaldó la iniciativa al afirmar que "traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre".

En diálogo con El Destape, un grupo de organizaciones sociales y ambientalistas indicaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia provincial para frenar la aplicación del proyecto San Jorge Mendocino, la iniciativa que encendió a la ley aprobada a principios de esta semana.

El jueves por la noche, grupos ambientalistas y autoconvocados se movilizaron de forma pacífica en el centro de la capital mendocina como primera medida de oposición a la aprobación de la norma. Todo era tranquilo hasta que dos periodistas de Canal 9 de Mendoza, que cubrían la movilización, comenzaron a interactuar con los manifestantes. La Policía provincial se descolocó y empezó a perseguir a los civiles movilizados, además de realizar detenciones contra los trabajadores de prensa.

La Policía mendocina minutos antes de la represión.

Los dos periodistas, al ser increpados por los efectivos, no pudieron identificarse como trabajadores de prensa ya que no contaban con identificación visible. Fueron llevados la Sede Estrada (Estación Transitoria de Detenidos), donde pudieron acreditarse como tales y tuvieron que esperar la orden del fiscal para la liberación, que se efectivizó esta mañana. Quedaron libres sin ningún tipo de imputación.

Qué dice la denuncia del CELS tras la represión en Mendoza

Este viernes al mediodía, el CELS denunció la situación en sus redes sociales donde repudiaron el accionar policial además de dar el parte de los detenidos y heridos por las fuerzas de seguridad. Reportaron seis heridos y un total de 13 detenidos, de los cuales 11 hasta este mediodía seguían privados de su libertad, aparte de los dos periodistas del canal de televisión provincial.

"Con represión y discursos que deslegitiman la protesta, el gobierno provincial busca dispersar el rechazo de un sector de la población a la votación del martes en la Legislatura, que habilitó un proyecto de megaminería", afirmaron desde el CELS el comunicado difundido en X (ex Twitter) este viernes. "Las personas de Mendoza tienen derecho a protestar y a ser escuchadas en su defensa del ambiente", concluyeron.