Desesperada búsqueda de una mujer que desapareció en Miramar hace 10 días

El jueves 4 de diciembre a las 18:30h, Alejandra Tolosa, de 58 años, habría tenido una fuerte discusión con una de sus hijas y se fue su casa ubicada en el barrio Las Flores, en Miramar. Desde entonces, nada se sabe de su paradero y por eso, su familia ha iniciado una desesperada búsqueda para encontrarla. Tras la denuncia a las autoridades locales, sus hijos dieron detalles de cómo fue su última comunicación y se generó aún más preocupación alrededor del caso.

Según indicaron sus hijos, a días de su desaparición y tras irse de la vivienda familiar, Tolosa subió un estado de WhatsApp en el que escribió simplemente: "Chau". Desde ese momento, no tuvieron más noticias de Alejandra. "Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo 'chau'. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado", dijo Gonzalo, uno de los hijos de la mujer.

El joven relató que, al cabo de unas horas de la desaparición de su madre, decidieron hacer la denuncia. La policía se presentó en su domicilio con perros rastreadores y con drones para iniciar la búsqueda. A más de una semana del hecho, todavía no pudieron dar con ella.

Un testigo dijo haber visto a Alejandra a las 23.30 del jueves cerca de la costa

En cuanto a registros de las cámaras de seguridad de la zona, solo hay dos imágenes: una es de Alejandra caminando apenas después de haberse ido de la casa y la otra es a 20 cuadras del domicilio cerca de un hospital.

Por otra parte, según indicaron las autoridades, un testigo manifestó haber visto a Alejandra cerca de las 23.30h en la costa y gracias a este dato, se está rastreando esta zona y perímetros aledaños.

Gonzalo también indicó que su madre no se llevó documentación, pero sí medicamentos y una botella de gaseosa. Sobre su personalidad, el joven contó que la mujer posee antecedentes depresivos, pero que desde hacía un tiempo tenía su programa de radio, una actividad que le apasionaba.

"La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, la familia y la economía", expresó.

El hijo de la mujer también dio detalles de la fisonomía de su madre para que sea más sencilla su búsqueda: tez morena, 1,80 de altura y cabello negro. El día de su desaparición, en tanto, vestía una remera gris, un short de jean, zapatillas deportivas oscuras, una cartera negra y un suéter de modal de color turquesa.

La causa por la desaparición de Alejandra Tolosa está a cargo del fiscal Ramiro Anchou.