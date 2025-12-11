Los descuentos se activan solos al pagar con tu tarjeta de débito de ANSES.

El Programa de Beneficios de la ANSES ofrece descuentos automáticos en más de 7.000 comercios en todo el país. Esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano y ANSES se activa directamente al pagar con tu tarjeta de débito, sin trámites ni inscripciones. Te contamos todos los detalles, los descuentos vigentes para diciembre 2025 y cómo acceder a los ahorros adicionales por banco.

¿Qué es el Programa de Beneficios ANSES y cómo funciona?

El Programa de Beneficios ANSES es una herramienta oficial diseñada exclusivamente para jubilados y pensionados que cobran a través del organismo. Su principal ventaja es la automatización total: al realizar una compra en cualquier comercio adherido con la tarjeta de débito con la que cobrás tu haberes, el descuento correspondiente se aplica instantáneamente en el momento del pago.

No requiere registros, cupones físicos ni gestiones online. Basta con presentar tu tarjeta de débito habitual. La red de comercios es extensa e incluye las principales cadenas de supermercados, farmacias, ópticas y miles de tiendas de barrio en todas las provincias argentinas.

Beneficios vigentes: descuentos en supermercados y más

Los descuentos centrales del programa se aplican en supermercados. A continuación, el detalle actualizado para diciembre de 2025:

Disco, Jumbo y Vea : 10% de descuento en el total de la compra, más un 20% adicional en artículos seleccionados de perfumería y limpieza . Sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima : 10% de descuento en todos los rubros. Sin tope.

Josimar : 15% de descuento en todos los rubros. Sin tope.

Carrefour : 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000 por transacción.

Día% : 10% de descuento, con un tope de $2.000 por transacción. Este descuento es acumulable con otras promociones de la cadena.

Chango Más: 10% de descuento, con un tope de $15.000 por compra.

Podés ahorrar en grandes cadenas y en miles de comercios de tu barrio.

Beneficios adicionales por entidad bancaria

Además del descuento base del programa, dependiendo del banco donde cobres tu jubilación, podés acceder a promociones extra que potencian tu ahorro:

Banco Supervielle : Los martes, 20% de descuento en supermercados y 50% en farmacias adheridas, utilizando débito o QR. Hay un tope combinado semanal de $40.000. Además, ofrecen 3 cuotas sin interés en farmacias con tarjeta de crédito.

Banco Galicia : Hasta un 25% de ahorro total combinando beneficios, con 3 cuotas sin interés. Los topes mensuales son de $20.000 para supermercados y $12.000 para farmacias y ópticas.

Banco Nación: Reintegro adicional del 5% al pagar en supermercados adheridos utilizando la aplicación BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

¿Cómo encontrar todos los comercios adheridos?

Para conocer el listado completo y actualizado de todos los locales participantes en tu ciudad o barrio, la fuente oficial es el sitio web del programa. Allí podés filtrar por provincia, localidad y rubro para planificar tus compras y maximizar los ahorros. Consultá el mapa oficial de comercios adheridos a Beneficios ANSES acá.