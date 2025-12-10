Un tribunal español archiva el caso del asesinato de un desertor ruso por falta de sospechosos

FOTO DE ARCHIVO. Vista del alojamiento del piloto ruso Maxim Kuzminov, quien desertó a Ucrania el año pasado y fue encontrado muerto a tiros en Villajoyosa, cerca de Alicante, España

Un tribunal español ha cerrado provisionalmente su investigación sobre el asesinato de un piloto ruso que había desertado a Ucrania y fue encontrado muerto a tiros en un garaje en la costa mediterránea de España el año pasado, diciendo el martes que no podía identificar a ningún autor.

El piloto Maxim Kuzminov, que voló a Ucrania con su helicóptero Mi-8 en agosto de 2023, fue hallado muerto el 13 de febrero de 2024 en un garaje subterráneo de la localidad de Villajoyosa, en el sureste de España. Su cuerpo estaba acribillado a balazos y llevaba un pasaporte ucraniano con un presunto nombre falso.

La jueza de Villajoyosa archivó el caso después de que la policía dijera que no había sido posible determinar el autor material o intelectual del tiroteo.

Sin embargo, el caso podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas en el futuro.

La deserción de Kuzminov a Ucrania se presentó en 2023 como un gran golpe del Gobierno ucraniano en su lucha contra la invasión rusa. En una conferencia de prensa, el piloto dijo que no podía entender por qué su "amada patria" entraría en guerra con Ucrania.

Otros miembros de la tripulación aérea murieron durante su deserción. Moscú dijo que Kuzminov los había matado; él dijo que entraron en pánico y huyeron, y puede que los mataran posteriormente.

Con información de Reuters